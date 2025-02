Dolor en Y ahora Sonsoles tras el cáncer mal diagnosticado: "Un año de vida, no me quiero ir"

El número de cánceres diagnosticados en España durante 2025 alcanzará los 296.103 casos, lo que supone un "ligero" incremento del 3,3% en comparación con los datos del 2024, como ha explicado el doctor César A. Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

"Hay muchos factores que llevan hasta este crecimiento de diagnósticos, algunos muy lógicos por el aumento de la población o el envejecimiento", ha resaltado el especialista durante la presentación de estos datos en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Por su parte, el doctor Jaume Galceran, presidente de REDECAN, ha aclarado que "el cáncer está asociado a la edad, pero vemos que hay menos casos en hombres por la disminución del hábito tabáquico".

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2025 serán, según recoge el informe, los de colon y recto (44.573 nuevos casos), mama (37.682), pulmón (34.506), próstata (32.188) y vejiga urinaria (22.435). Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos (10.383), páncreas (10.338), riñón (9.774), el melanoma maligno cutáneo (Melanoma maligno cutáneo), los cánceres de cavidad oral y faringe (7.446), y de cuerpo uterino (7.428), estómago (7.136) e hígado (6.800).

"Me dijeron que mi cáncer había remitido"

El diagnóstico a tiempo es crucial en esta enfermedad. Pero, Cristina ha relatado en el programa Y ahora Sonsoles, que presenta en Antena 3 Sonsoles Ónega el programa que ha causado por un mal diagnóstico. En enero de 2020, Cristina recibió la noticia que marcaría el resto de su vida: tenía cáncer de útero. Siguiendo el consejo de los médicos, que no tenían grandes esperanzas de que viviera, Cristina decidió someterse a dos cirugías y a un tratamiento intensivo y agresivo para vencer al cáncer.

Tras varias sesiones de radioterapia y quimioterapia, le dicen que el cáncer ha desaparecido. Ella sigue acudiendo a controles rutinarios en los que aseguran que no hay ni rastro de la enfermedad, pero su marido le pide que busque una segunda oportunidad.

Tres años después y tras 36 revisiones aparentemente perfectas, en otro hospital le confirman que tiene metástasis. "Yo para ellos soy un error", nos cuenta.

Al ver el avance del cáncer, que llevaba mucho tiempo actuando sin que los médicos hicieran algo por frenarlo, los oncólogos le dicen que no hay nada que hacer. "Me dieron un año de vida, no me quiero ir", lamenta. Hoy Cristina se levanta pensando que se queda sin tiempo y denuncia la actuación de los médicos. Sin embargo, no pierde la esperanza de poder alargar su vida de cualquier forma y pide ayuda.