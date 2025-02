Malas noticias para los motoristas tras la nueva norma: la restricción de horario para circular por ciudad a los que no estén en esta lista

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid es una de las más restrictivas de todo el país. Además, no son pocos los que residen en la capital y a eso hay que sumarle los del resto de la comunidad. Por lo tanto, es necesario resolver algunas dudas, ya que muchos conductores no han recibido la información adecuada,

Por ello, desde Alquiber quieren dejar claro toda la información sobre los vehículos sin etiqueta de la DGT, porque es, quizás, una de las cuestiones que ha quedado más difusa entre la mayoría de conductores. Los coches sin etiqueta de la DGT que sí sean residentes todavía tendrán un año para no ser sancionados. Mientras, los no residentes sólo podrán acceder en los casos que acabamos de comentar, sino recibirán esos 200 euros de multa.

Las zonas de ZBE se van a extender a otros puntos de la geografía a española y a muhcos les surge la duda. ¿Qué pasa con las motos? en el caso de Madrid, desde RACE explican que si tu moto sin etiqueta está en el Registro de Vehículos de la ciudad de Madrid y figura de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Madrid, sí podrás acceder a la ZBE de Madrid hasta el 31 de diciembre de 2025 gracias a una moratoria anunciada a finales de 2024. Sin embargo, si no cumples con estas dos condiciones no podrás pasar con tu moto sin etiqueta ambiental por Madrid: no podrás acceder a la M-30 o a su interior, pero sí podrás utilizar la M-40, M-45 y M-50, así como las autovías radiales hasta el límite de la M-40.

Dentro de la ZBE de Madrid se encuentra la ZBEDEP Distrito Centro, lo que antiguamente era Madrid Central. Aquí las motos sin etiqueta no pueden entrar, salvo que sean históricas o su titular tenga una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

¿En qué horario se puede circular en moto por Madrid Central?