Matamoros se pronuncia sobre Supervivientes tras confirmarse la participación de Makoke en el reality: "Tiene debilidad por..."

María José Giaever, más conocida como Makoke, se convierte en la segunda concursante confirmada de 'Supervivientes 2025'. La colaboradora televisiva y modelo ha anunciado su fichaje con gran entusiasmo. “¡Por fin!”, ha expresado, asegurando que esta vez sí afrontará la aventura en Honduras. “Después de muchísimos años que se rumoreaba que iba, casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante”, ha afirmado.

Así, la malagueña cumplirá al fin uno de sus sueños tras varios intentos truncados por supuestos vetos de miembros del clan Matamoros, desde su exmarido Kiko a la influencer Laura Matamoros.

Su hija Anita ha sido la última en pronunciarse sobre la participación de la colaboradora en el reality, desvelando las expectativas que tiene de su madre en el concurso.

Nuevo dasafío

Hace unos días nos sorprendía Makoke sorprendía a todos anunciando que será concursante de la próxima edición de 'Supervivientes'. La colaboradora de televisión, que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, vivirá la experiencia en Honduras y después se dará el 'Sí, quiero' con su pareja.

Anita Matamoros se ha dejado ver este jueves en la 81ª edición de MBFWM y allí ha hablado del fichaje de su madre, algo que le hace muchísima ilusión y que seguirá de cerca, aunque no pisará los platós de televisión para defenderla.

"Me hace mucha ilusión que vaya a vivir algo así, muy expectante, a ver qué tal lo hace", ha confesado la joven y, además, cree y espera que "lo va a hacer estupendamente".

En cuanto a qué cree que va a llevar peor en la isla, Anita ha desvelado que será el tema de "la cabeza, el momento de bajón, de echarnos de menos, creo que va a echar mucho de menos a sus nietos... a nosotros y a su pareja, pero es que tiene debilidad por sus nietos". Sin embargo, piensa que "lo físico es lo que mejor va a llevar".

Por último, Anita ha explicado que a ella no se le pasa por la cabeza participar en un reality porque "meterme en algo así sería echar todo a perder", pero le parece "un programa maravilloso, en el que ponerte a prueba de esa forma me encantaría, pero no es mi formato".