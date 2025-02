Ágatha Ruiz de la Prada sobre su ruptura con Patón: "Tendría que vender mi empresa para pagarlo"

Ágatha Ruiz de la Prada será la encargada de cerrar este sábado la cuarta jornada de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y allí ha hablado con la prensa. Un día después de la entrevista que ha dado su expareja, José Manuel Díaz-Patón, parece que la diseñadora no tiene nada qué decir.

Lo primero que ha querido dejar claro es que "no puedo hablar" de la versión que dio ayer el abogado en televisión, pero sí ha confesado que está centrada en su trabajo y que esto le ha ayudado siempre a salir adelante.

De hecho, ha confirmado que "siempre estoy contenta y trabajando, tengo la suerte de que tengo un trabajo que me apasiona tanto... esta crisis monumental que he tenido este mes, me ha cogido trabajando más que nunca".

En cuanto a porqué no puede abordar el tema de su ruptura sentimental, Ágatha ha desvelado que "tengo un contrato con una cadena de televisión, Telecinco" por el que "me tienen total y absolutamente prohibido hablar porque si no, tendría que vender mi empresa para pagarlo".

A pesar de las insistencia de la prensa, la diseñadora no ha querido explicar cómo se encuentra tras haber puesto punto y final a su historia de amor con Patón: "No te puedo decir nada, no puedo".