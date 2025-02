Belén Esteban señala al topo de Anabel Pantoja y apuntan a una persona muy cercana a Isa P: "Bastante clara"

A raíz de que Belén Esteban comentase en su programa, 'Ni que fuéramos Shhh', esta semana que cree que hay alguien del entorno de Anabel Pantoja que está filtrando información de la influencer y su pareja, muchas han sido las especulaciones que se han hecho.

Sin embargo, la colaboradora de televisión, viendo la polémica que se ha generado en busca del 'topo', también explicaba que es una opinión personal al ver que el programa 'Vamos a ver' estaba en casa de su amiga de madrugada el día que esta iba a viajar hasta Sevilla con su pareja y su hija.

Uno de los nombres que han salido a la palestra mediática ha sido el de Raquel Bollo, que siempre está en el foco mediático cuando se habla de 'topos' de la familia Pantoja por el simple hecho de trabajar en televisión y defender a la familia.

Este fin de semana, la diseñadora se ha dejado ver ante las cámaras y ha desmentido que ella sea la topa de la sobrina de Isabel Pantoja: "Pues no la busques aquí", contestaba de manera firme.

Además, cuando le preguntaban si estará apoyando a Anabel en estos momentos tan complicados por la investigación a la que está siendo sometida, dejaba claro que "siempre" y añadía: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He sido bastante clara".

La situación legal de Anabel Pantoja y David Rodríguez podría cambiar

TardeAR ha hablado con el abogado Jesús Bethencourt, quien tiene información privilegiada del caso. "Tenemos diversas líneas de novedad, pero lo que importa y casi es un secreto a voces es que la línea de investigación está prácticamente llegando a su fin en la convicción de un presunto delito, cada vez menos presunto, y cada vez cercando más a los culpables en este caso a los padres, siempre en el ámbito de la presunción", comenta el abogado.

Jesús Bethencourt lo afirma ya que "las segundas pericias que han llegado corroboran perfectamente los informes que primero obraron desde enero vienen a descartar la mecánica accidental o fortuita". Es decir, "estamos hablando más de un descuido que es castigado o de una actitud dolosa, delictiva, intencional", asegura.

Ante la pregutna de si la situación legal de la pareja podría cambiar, el abogado ha sido claro. "Sí, puede hacerlo", responde. Hasta el momento, el juez de instrucción nº 3 de Las Palmas no ha adoptado la medida cautelar de retirar a la niña de los padres porque no se había observado un posible episodio de maltrato. Sin embargo, esto podría cambiar según la información a la que está teniendo acceso Jesús Bethencourt: "Si estos nuevos informes, y en ese sentido desconozco yo si traen una nueva conclusión, dijeran que hay posibles episodios que ya pasaron de malos tratos, que no hablamos de un episodio aislado, o que hay un riesgo de que vuelvan a suceder episodios, las medidas cautelares cambiarán de sentido".