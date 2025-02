Fani Carbajo se cae con su bebé en brazos y acaba en urgencias: "Nos pensamos lo peor y nos ponemos en lo peor''

Fani Carbajo, influencer y ex participante de La isla de las tentaciones, ' ha tenido un gran susto junto a su hija, Victoria.

Fani cuenta, a través de sus redes sociales, que ha sufrido un accidente al caerse por las escaleras con su hija en brazos: ''Por mis fobias y mi miedo a los ascensores, que ya sabéis que yo subo y bajo las escaleras andando...Cuando hemos terminado en la 'Fashion week', hemos llegado a casa, he subido las escaleras con la niña en brazos, me he tropezado y me he caído''. ''Me he quedado blanca y he dicho, vámonos a urgencias, y nada, aquí estamos. Está bien, no ha perdido el conocimiento, no ha vomitado, le han puesto para medirle las pulsaciones. No subáis y bajéis escaleras con bebés en brazos porque mirad lo que me ha pasado a mi'', explica la televisiva en una información de la que se ha hecho eco Outdoor.

Ya en casa, Fani ha actualizado el estado de su hija a través de otro vídeo: ''Victoria está bien, jugando, no tiene nada, ha estado en observación dos horas. Ha sido más el susto de la madre, como todas las madres somos muy dramáticas, enseguida nos pensamos lo peor y nos ponemos en lo peor''.

Ya por la mañana, Fani explica que Victoria ha pasado muy buena noche y se muestra aliviada tras lo ocurrido: ''Ha pasado muy buena noche, la que no ha dormido apenas he sido yo, cómo somos las madres. Fue más mi susto, pero no tiene ni hematomas, nada de nada''.

Denuncia

Hace varias semanas, Fani Carbajo y Christofer protagonizaban un cara a cara de lo más tenso en el programa de Telecinco, '¡De viernes!'. A pesar de no tener relación desde hace meses y de la nueva vida que tiene la influencer, muchas son las cosas que siguen estando en el tintero.

Este fin de semana Fani se ha dejado ver en la 81ª edición de MBFWM y allí ha explicado que no se quedó nada conforme con el cara a cara porque quiso explicar muchas cosas que no pudo.

En ese aspecto, ha querido desmentir la versión de su expareja y ha confesado que "él no hacía de padre con mi hijo", tanto es así que "a día de hoy no tienen relación y si él hubiera hecho de padre con mi hijo y se hubiera comportado mi hijo no lo hubiera denunciado y mi hijo lo ha denunciado hace poco".

Unas palabras que llaman la atención... pero, ¿cuál es el motivo de la denuncia? La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado que "hace poco él hizo unas declaraciones en redes sociales diciendo barbaridades de mi hijo cuando tenía 14 años".

Algo que no ha querido consentir porque "conmigo lo que quieras, discutimos, nos peleamos, lo que tú quieras... pero ya con mi hijo, no, estamos hablando de un menor el cual tú has vivido, tú has criado, entre comillas y por ahí no voy a pasar".

Fani también ha explicado que ella misma le acompañó a poner la denuncia: "Ya está admitida a trámite y espero que la justicia nos dé la razón. De hecho, llevamos pruebas de que esto no viene de ahora sino que viene de antes".