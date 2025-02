Un querido actor de la serie 'Aída' estalla contra Terelu por su nuevo trabajo como actriz: "Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises, que ahora también..."

Mariano Peña opinaba hace unos días sobre la nueva faceta de Terelu Campos como actriz y desvelaba que "me parece bien y mal. Si le sigue llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. El pecado, por así llamarlo, no es de ella, es de los que la llaman".

Unas palabras duras que matizaba explicando que "ella viene del mundo de la comunicación. Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises, que ahora también...", dejando claro que no está del todo de acuerdo a esta irrupción: "El mundillo este, que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor, ya me parece...".

La colaboradora de televisión ha recibido muchas críticas y al ser preguntada por ellas, ha confesado que "me parece normal" porque "cada uno puede opinar"... pero, ¿qué le han parecido las palabras de Mariano?

Terelu ha explicado que "está en todo su derecho" de dar su opinión y "además, ¿por qué me voy a enfadar? Encima con un actorazo como él, por Dios, con el que me lo he pasado divinamente".

Además, la comunicadora ha hablado sobre le conflicto que pueda tener con sus excompañeros de 'Sálvame Diario' y ha dejado claro que "no tengo nunca problema con nadie, no me meto nunca con nadie y jamás en mi vida me he metido con ningún compañero y lo saben".

Lydia Lozano le desea lo mejor a Terelu Campos

Terelu Campos comienza en breves su nuevo proyecto profesional: una obra de teatro con la que debutará como actriz encima de un escenario. Una noticia que ha llamado la atención y por la que ha recibido críticas y halagos a partes iguales.

Este fin de semana, Lydia Lozano se ha dejado ver en la 81ª edición de MBFWM y ha hablado de esta nueva faceta de su compañera... y lo cierto es que ha confesado que "me parece genial" este paso que ha dado la comunicadora.

"Yo no lo he visto porque no he visto 'Paquita Salas', pero todo el mundo me dice que hace de Bárbara Valiente estupendamente", ha explicado. Además, piensa que "tiene un background en el programa de 'Las Campos', haciendo todo lo que hacía, de la script y todo esto" y cree que "lo hace muy bien, creo que es muy buena comunicadora y ya está".

Eso sí, en cuanto si irá a verla encima del escenario, Lydia ha desvelado que "tengo tantas cosas que hacer" que "no tengo tiempo" y prefiere que "me lo cuenten mejor".

En cuanto al comportamiento que ha tenido Terelu ante las cámaras en las últimas semanas, entiende que haya estado simpática con la prensa en la rueda de prensa de la obra de teatro porque "si no se porta bien con la gente de la calle, luego no puedes estar sonriendo para vender tu obra de teatro, estamos locos. Estamos locos".

A pesar de que en estos momentos se encuentre alejada de la comunicadora y su amistad se haya resentido, Lydia "le deseo lo mejor, creo que hoy ha entrado en 'Ni que fuéramos' y estaba sonriendo, porque claro, no puedes hacer comedia y ser borde con los que están en la calle".

Y es que Lydia prefiere mil veces a la Terelu simpática con la prensa que a la prepotente que ignoraba a los reporteros cuando le preguntaban por sus polémicas: "Hoy cuando la he visto, que se ponía una boina diferente, que no decía 'de viernes', viernes, viernes, ya es viernes... he dicho 'pues mira, a lo mejor nos ha escuchado'".