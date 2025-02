¿Qué ha sido del programa que iba a presentar Lara Álvarez tras su salida de Mediaset? "Romper no me gusta"

Lara Álvarez sorprendía a todos anunciando su inesperado abandono de Mediaset. Tras 10 años unida profesionalmente a Telecinco, la presentadora asturiana decidía romper su vínculo con el grupo audiovisual con el objetivo de "escuchar propuestas y abordar nuevos proyectos".

Ahora, y tras unos meses alejada del foco mediático, la que fuera pareja televisiva de Jorge Javier Vázquez en Supervivientes ha reaparecido para confesarse sobre el ilusionante momento que atraviesa a nivel personal.

Tras semanas de discreción, la presentadora ha dado un paso al frente y ha hablado abiertamente de su pareja, Pedro Durán con quien puede que se lance a abrazar la maternidad, uno de los sueños de la periodista gijonesa.

Lara Álvarez se ha deshecho en halagos hacia su chico y ha querido darle normalidad a su noviazgo. Además, no ha dudado en hacernos saber lo feliz que se encuentra a día de hoy: "Ya tengo 38 años. Hay que darle normalidad a la vida personal de cada uno. Tengo pareja, estoy feliz", cuenta. Además, ha querido explayarse también sobre sus proyectos profesionales, así como su nueva etapa en TVE. Incluso, se ha pronunciado sobre el huracán que supuso su salida de Mediaset.

"Me apetece mucho ser madre, es algo que me gustaría vivir, pero la decisión de ser madre sola tendría que meditarlo mucho, no sé si lo haría", decía hace un año sobre la maternidad.

De momento, Lara también está centrada en su trabajo y en algún momento de este año parece que estrenará ‘La conexión’. Un programa que fue anunciado en junio de 2024 y del que por el momento no se sabe ni su horario, fecha de estreno o invitados. Se trata de un concurso de conocimientos diferente y novedoso que tiene el propósito de buscar la conexión existente entre todas las respuestas surgidas a lo largo del programa. En cada entrega compiten cinco concursantes que tienen algo en común y el juego consta de cinco rondas. En las cuatro primeras deben responder a preguntas de cultura popular y curiosidades basadas en vídeos, fotos, montajes o enunciados singulares. La ronda final es icónica, por su puesta en escena, y ritmo trepidante, ya que se resuelve en solo tres minutos.

Todo el concurso gira en torno a una premisa inédita: las contestaciones de todas las preguntas conducen a una única respuesta que está relacionada con todas ellas: la ‘conexión final’.

Además, ‘La conexión’ resulta visualmente espectacular. Es el primer concurso que combina elementos reales con realidad aumentada. Los concursantes están en un plató donde las preguntas y la escenografía se ven potencias con la realidad aumentada.

Ruptura

En unas declaraciones concedidas a Europa Press, la asturiana hablaba de su ruptura profesional con Mediaset. Término que prefiere evitar para referirse a su marcha de Telecinco. "Romper no me gusta porque la relación es muy buena con Mediaset y yo creo que en este punto, en este momento, la vida es muy larga, los intereses de evolución de mi carrera profesional por parte de Mediaset y los míos no van en la misma línea. Que esto no significa que haya ningún conflicto, simplemente es un nuevo camino profesional para mí, de afrontar nuevos retos. Necesito esto en mi vida y en mi carrera para crecer, no solo profesionalmente, también en lo personal, y consideré que era el momento de hacerlo en este punto", indicaba la presentadora.