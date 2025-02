Terelu Campos se sincera sobre la estafa que afecta a su madre: "Qué mente tan sucia, perversa, es capaz de hacer una cosa así"

''Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito''. Este era el contenido del sms que hace tan solo unos días, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', recibió desde el móvil de María Teresa Campos. . El periodista entró en directo en 'Tardear' para contar lo que le acababa de suceder.

Tras lo ocurrido, Terelu Campos se ha sentado como colaboradora en '¡De viernes!' y ha explicado que se enteró de lo sucedido porque su hermana, Carmen Borrego, se lo contó por teléfono mientras iba en el coche.

''Me quedé sin poder decirle nada. Lo que se me pasa por la cabeza en ese momento es qué mente tan sucia, perversa, es capaz de hacer una cosa así. No entiendo el objetivo, que se hable de mi madre ahora mismo así, mi madre merece estar tranquilita''.

Terelu continúa contando su hipótesis: ''Evidentemente es alguien que sabe el número de mi madre y de Luis Pliego'', pero explica que ''está muy claro'' que el mensaje se envió desde un ordenador, pero que aún se desconoce la ubicación.

Carmen Borrego reaccionó al mensaje en 'VAV' y reconoció que la noticia le ''sobrecogió'': "Esto es posible hacerlo técnicamente (...) Ojalá me pudiera escribir mi madre".

Y revelaba que era ella la persona que tenía guardado el teléfono de María Teresa Campos en su mesita de noche, pero explicaba que lo había cambiado de lugar tras lo ocurrido: "Si suena porque alguien puede hacer que suene, prefiero no tenerlo allí".

“Este teléfono está dado de baja, ya he hecho todas las gestiones… yo la verdad es que estoy muy afectado. Este teléfono no es de nadie, ya hemos hecho todas las gestiones”, decía el director de ‘Lecturas’ antes de llamar a Carmen Borrego para comentar el suceso paranormal.

Por su parte, Luis Pliego aclara que sigue teniendo agendado el contacto de Campos, ya fallecida, pero que cuando intentar marca el teléfono para llamarlo no da ninguna señal. "Ellos lo que dicen que saben que tienen un software sofisticado de phishing que te escriben y te dicen que son de tu banco e introduzcas tus datos, y acabas cayendo. No se trata de una cosa que puede hacer cualquiera", insiste.

¿Sabemos algo de la autoría del presunto hacker? Según el director de 'Lecturas', "probablemente es que sea alguien que esté más cerca" suya que de las Campos. "Posiblemente haya decidido hacerme esta jugada a mí", concluye. También ha sido preguntado por si ha podido averiguar la localización de la VPN desde la que se envían los mensajes -todo apunta a que sería desde Chile-, en el programa '¡De Viernes!'. Sin embargo, el periodista comparte que los agentes no han podido dar respuesta por el momento a esto. "Desconozco si mi teléfono también ha podido ser hackeado", añade.