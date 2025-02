Adiós a perder espacio en la nevera: el organizador de Ikea que arrasa en ventas por menos de 5 euros

¿Tu frigorífico es un desastre? Para aprovechar al máximo el espacio interior y organizar mejor tus alimentos, descubre este ingenioso accesorio de Ikea a bajo precio. Ikea gana puntos con sus productos cada vez más ingeniosos. La marca de muebles para el hogar es una de las favoritas de los aficionados al diseño de interiores y a las ideas inteligentes para vivir bien en casa.

En estos tiempos de inflación, en los que los precios no dejan de dispararse, a la gente con poco presupuesto también le gusta poder amueblarse sin gastarse una fortuna. Ikea pone el diseño al alcance de todos, gracias a su producción a gran escala y al uso de materiales baratos pero sólidos. Al optar también por vender muebles en kit de bricolaje, el minorista sueco consigue reducir sus costes de producción. Esto le permite ofrecer precios más atractivos que en otros sitios. Aunque los clientes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo para montar ellos mismos sus compras, merece la pena, sobre todo porque con las instrucciones detalladas y los tutoriales en línea, montar los muebles de Ikea nunca ha sido tan fácil. Incluso si no eres un genio del bricolaje. Tanto si quieres arreglar una habitación como si quieres mudarte a tu primera casa, Ikea tiene algo para todos.

Principalmente con la llegada de la primavera, ¡cuando llegan todas las novedades! No dudes en venir a inspirarte para alegrar y renovar tu hogar. Sistemas de almacenaje, coloridos textiles, vajillas de estreno... No te pierdas descubrir los nuevos favoritos de primavera que te esperan en Ikea. Así que, aunque las gélidas temperaturas aún nos acompañen, ya puedes ir preparando el terreno para la llegada del calor, sobre todo si tienes la suerte de contar con espacios al aire libre. ¡Es el momento perfecto para invertir unos euros en ajardinar tu balcón o jardín para que puedas disfrutarlo! Cuando acudes a Ikea, también es para encontrar soluciones prácticas para ganar espacio en casa. A la marca no le faltan ideas ingeniosas para optimizar el almacenamiento y el orden, incluso en la cocina, con estas cajas KLIPPKAKTUS para organizar los alimentos en el frigorífico. Perfectamente herméticas, estas cajas de plástico transparente son ideales para guardar fruta, verdura, queso y productos envasados, e Ikea las ofrece en tres tamaños diferentes para adaptarse a todas tus necesidades. Cada una tiene una tapa que protege el contenido del polvo y los olores, y también se pueden apilar para ahorrar espacio.

Creadas por el diseñador Willy Chong para Ikea, estas cajas translúcidas tienen un asa para facilitar su manejo. Compatibles con la mayoría de frigoríficos, estas cajas de plástico PET pueden limpiarse con regularidad para evitar la contaminación de los alimentos, facilitando su clasificación y ayudando a que duren más tiempo. ¡Adiós a las viejas zanahorias olvidadas en el fondo del frigorífico! Este producto de Ikea te ahorrará dinero y evitará el desperdicio de alimentos a largo plazo, además de ser una compra asequible. Estas latas de plástico sólido cuestan entre 2,99 euros y 9,99 euros, dependiendo de su tamaño.