Ginés Corregüela reaparece muy rejuvenecido y con pelo tras su último retoque estético: "Parece más joven"

Ginés Corregüela, el rey de los bocadillos y exconcursante de Supervivientes ha dejado a todos boquiabiertos con su cambio de look.

Cada día son más los hombres que apuestan por realizarse un injerto capilar o que viajan hasta Turquía, país líder en este tipo de retoque estético, para lucir melena y decirle adiós a la calvicie. Pero otra opción menos conocida es la de la prótesis capilar, que es por la que ha optado Ginés Corregüela, conocido por ser el rey de los bocadillos que empapan en TikTok y por concursar en 'Supervivientes', comentan desde Outdoor.

Una prótesis capilar como la que se ha puesto el padre de Miriam Corregüela se mantiene fija durante todo el día porque va pegada a la piel con unos adhesivos especiales y, de acuerdo con la empresa encargada de su retoque, necesita "un mantenimiento cada 15 o 20 días", no hace falta quitársela para ducharse y no se desprende ni con el sudor ni con el calor. En cuanto supieron que iban a verlo con pelo, sus seguidores comenzaron a especular con el resultado y el exnovio de Yaiza Martín acrecentó las expectativas por su nueva imagen al hacer un vídeo en TikTok con un gorrito blanco en la cabeza, anunciando que en unas horas podrían ver su nuevo look.

¡El cambio de @Ginés correguela ya está aquí! Esta mañana nos ha visitado el gran Ginés, que vino a nuestro Centro de Prótesis Capilares en Pulpí buscando un cambio radical con el que quitarse 20 años… y el resultado habla por sí solo. 😱✨ 💇🏻‍♂️ Mira su transformación y dinos en comentarios qué te parece su nuevo look.

Ha sido la empresa encargada de hacerle el cambio la que ha publicado el resultado final, en el que se ve qué prótesis han escogido para el tiktoker, que se ha mostrado encantado con su nueva imagen: "Merece la pena, es impresionante, ¡madre mía yo ahora tengo el corazón a 200!". Su nueva novia se ha quedado también muy impresionada y solo podía exclamar "¡madre mía, madre mía!" mientras le abrazaba. Sus seguidores están de acuerdo con ellos en que el cambio es espectacular y el comentario más repetido es que sienten que parece 15 años más joven: "Brutal el cambio", "Se ha quitado 15 años de encima", "¡Veremos a ver si el pavo y las gallinejas le reconocen!", "Parece más joven", "Le queda genial", "Está muy guapo", "Impresionante el cambio".