La nueva vida del 'hermano 'de Terelu Campos tras la muerte de María Teresa Campos: "Viviendas de lujo"

Edmundo Arrocet ha anunciado este fin de semana que está escribiendo un libro en el que hablará de su historia con María Teresa Campos, pero no es el único que tiene esto en mente. Ya se comentó hace unos meses que Gustavo Guillermo -chofer y mano derecha de la comunicadora- tenía algo parecido entre manos.

Europa Press ha hablado en exclusiva con él y ha asegurado que "alguna vez se me ha ofrecido", pero todavía no ha empezado a escribirlo... eso sí, ha advertido que "cuando llegue el momento, lo haré".

En cuanto a los mensajes que recibió Luis Pliego -director de la revista Lecturas- desde el teléfono de María Teresa, Gustavo entiende que se trata de "una anécdota nada más", de "alguien que quería hacer una broma y ya está".

Tras años proclamándose como el 'hermano' de Terelu Campos y Carmen Borrego, actualmente no tiene "ninguna" relación con ellas. Tras la muerte de la presentadora de televisión, el vínculo se rompió al acusarle de topo y empezar a aparecer en programas hablando del clan.

Aun así, ha dejado claro que cuando él afirma que estuvo siempre al lado de María Teresa, no quiere decir que sus hijas no lo estuviesen: "No, yo no he dicho eso. He dicho que yo estaba siempre, no que estaba o no estaba nadie".

Por último, sobre Alejandra Rubio solo tuvo bonitas palabras, aunque no recuerda si le ha felicitado por su maternidad: "No recuerdo, pero no tengo ningún problema. Siempre he dicho que es una gran madre y siempre he dicho lo mismo, que me parece una pareja bonita. No tengo nada que decir, a Carlo no lo conozco, pero me cae bien".

Su trabajo

Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa Campos y según la desaparecida presentadora casi un tercer hijo para ella, ha dado un giro radical a su vida profesional. Después de toda una vida ejerciendo de conductor de la familia de Terelu y Carmen Borrego y un intento fallido por convertirse en personaje tras participar en 'GH VIP' el asistente de la presentadora de 'Qué Tiempo Tan Feliz' estrena nueva profesión.

Según él mismo ha contado en sus redes sociales, ha empezado un nuevo puesto en el mundo inmobiliario. Gustavo ha empezado a trabajar como asesor comercial para la venta de viviendas de lujo. Muy ilusionado con esta aventura profesional, Gustavo celebraba en su cuenta oficial de Instagram la existencia de “nuevas oportunidades”. “El comienzo de algo grande”, le respondía su nuevo jefe en los comentarios de la publicación que cuenta con “Me Gustas” de rostros de la cadena como Iván García de ‘Tardear’, Belén Rodríguez o Frank Blanco.