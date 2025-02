Paran Fiesta en directo y filtran los mensajes que podrían acabar con el conocido matrimonio: "Está casado"

Manager de Claudia Bavel, Yola Berrocal ha salido al paso de los rumores de que la actriz de cine para adultos -en el punto de mira tras haber relatado al detalle cómo fue su relación amorosa con Iker Casillas- podría convertirse en una de las concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes' y ha asegurado que no veremos a la influencer (por lo menos este año) tirándose del helicóptero en Honduras.

"No debería decirlo, pero como han dicho mentiras, han dicho que había hecho ya las pruebas médicas y todo eso, y ya tenía un contrato, es totalmente mentira. Entonces, ya como han mentido. De alguna forma, te voy a decir que no, que no está. No va a 'Supervivientes'" ha zanjado, dejando en el aire si está negociando con algún otro reality.

Y aunque no quiere revelar si sus declaraciones sobre Iker le han pasado factura a nivel personal y profesional, sí ha revelado que Claudia "está bien, está tranquila. Tiene un ángel dentro".

Candela Rodríguez / EP

Su representada no es la única que ha vivido un 'idilio' con un futbolista, ya que se ha comentado y mucho que Yola habría tenido algo con Gerard Piqué cuando el exfutbolista estaba comenzando su relación con Shakira. "Muchas veces mi madre me ha dicho que podría escribir un libro, sería mundialmente conocido, pero soy súper prudente. Nunca puedo decir de este agua no beberé, a ver si luego lo cuento o lo que sea, pero de momento no, no, no. Yo he podido contar muchísimas cosas, lo que pasa es que me he mantenido al margen siempre. Algunas veces he contado cositas que ya se conocían pero eso me lo reservo" apunta con una sonrisa, dejando en el aire qué tuvo con el culé.

Fiesta desvela un nuevo nombre

Hasta la redacción de 'Fiesta' llegaba durante la tarde de este sábado información de la mano de Jorge Moreno que tiene como protagonistas a Claudia Bavel y al futbolista, Joaquín Sánchez. Al parecer, y según explicaba el colaborador del programa, ambos habrían intercambiado mensajes muy 'hot'.

''Hay novedades al respecto, ha estado con otro hombre muy conocido. Lo más fuerte de todo, lo que le distingue de Iker Casillas, es que este hombre está casado'', adelantaba el colaborador y revelaba el nombre del conocido futbolista del Betis.

Emma García, que aún no conocía el nombre se pronunciaba al respecto: ''El que estoy pensando yo no puede ser. Está casado, no me pega. En este caso es tan público todo'', y no podía esconder su sorpresa al conocer el nombre del futbolista.

María González Falcó / Roberto González

''Joaquín, el futbolista del Betis, ahora reconvertido en presentador de un programa donde aparece su familia, su mujer'', explicaba Jorge Moreno y revelaba el contenido de los mensajes entre Claudia y él: ''Hay conversaciones que mantienen ella y él queriendo quedar''.

Kike Calleja por su parte, también aportaba información: ''Una de las últimas veces que han podido hablar sería este pasado verano, es reciente''. 'Fiesta' ha tenido acceso a los mensajes que Claudia Bavel y el futbolista y ha descubierto que los mensajes se remontan a 2024 y en ellos se puede ver cómo intentan quedar. Es el futbolista el que en agosto de ese año le insinúa a Claudia quedar para tomar una copa.

Ella no acepta porque ''no le conoce en persona'', pero le asegura haberse quedado ''con las ganas de verle'', y le propone ''tocarse a sí misma''. Por otro lado, Marisa Martín Blázquez asegura que el entorno más cercano de ellos no han querido pronunciarse al respecto.