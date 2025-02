Pasapalabra enmudece con el duro revés: "No ha podido con todo la quimioterapia"

Paspalabra continúa en busca de ganador dle bote. Los concursantes de Pasapalabra tienen que poner los cinco sentidos en El Rosco. Tan igualado sigue el duelo entre Manu y Rosa, tras 65 programas juntos, que el más mínimo detalle decanta la balanza a uno u otro atril, y es lo que ha pasado en este nuevo cara a cara.

Eso sí, ganar Paspalabra no es una tarea sencilla. Pero de hacerlo hay doble premio. El primero es el económico, una jugosa cantidad tras completar el rosco que puede llegar a superar el millón de euros o incluso a sobrepasarlo como es el caso de Rafa Castaño, tras gana 2,2 millones de euros.

El siguiente es el convertitse en historia de la televisión.

Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concursos. Nada menos 2.272.000 euros.

El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.

El duro testimonio contra el cáncer

Paspalabra es diversión, aprendizaje y espectáculo. Pero también tiene lugar para momentos emocionantes y mensajes que calan por patre de los invitadios que acuden al plató a ayudar a los concursantes. Eso es lo que ocurrió cuando vistó el programa Cristina Medina, una mujer fuerte, aún más tras pasar por la enfermedad del cáncer. En su visita a Pasapalabra hace unos meses, cuando Moisés y Óscar aun luchaban por conseguir el bote, presumía de "pelazo" y también de buena memoria, como demostró en el pasado programa al completar el panel del ¿Dónde Están?. "Pues no ha podido con todo la quimioterapia", decía orgullosa.

La actriz preparaba un proyecto de acompañamiento oncológico en forma de podcast que va a llamar Próxima parada: cáncer. "He descubierto que hay muchísimas carencias", ha destacado.

Candela Rodríguez / Manuel Riu

"Te salvan la vida, a quien se la salvan, pero luego es hasta luego, Lucas", comentaba . La invitada ha señalado que necesitan mucha ayuda tras haber terminado los tratamientos, algo que ha dicho muy entre comillas porque "es una enfermedad que es ya para ti para toda la vida". Como "hay muchas cosas que se desconocen", Cristina quiere "dar voz y quitarle una mijita de tabú": "Para que poco a poco nos miren las personas más normal, que no estamos muertas, que no nos traten como moribundas". También hacía una crítica a la parte burocrática: "Pero esto qué carajo es, por favor, necesitamos una mijita de ayuda". "Hay una gran sensación de soledad y desamparo porque no te entiende nadie, es imposible, sólo te entiende la gente que está como tú", confesaba. Por eso, cuando descubren reflexiones como la suya, se dan cuentan de que no están solos: "Aunque sea muy horroroso, te sientes en tu horror un poquito más acompañado". Por todo ello, Medina trabajaba en un podcast en el que contar todo esto y ayudar en ese paso después a superar la enfermedad.