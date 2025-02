Lo nunca visto en Pasapalabra tras la inesperada baja: gana el rosco en su primer día de participación y se lleva el bote

El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores y Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora".

Precisamente hablamos de Paz Herrera y su pasado en el programa. Paz Herrerahizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote. Ella misma quiso celebrar el aniversario de esta victoria a través de su cuenta oficial de X (antigua Twitter). "Hoy, 15 de abril, se cumplen ¡10 años! de la grabación del programa de #Pasapalabra en el que gané el bote. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Christian estaba eufórico, dada su pasión por Leonardo da Vinci, porque el 15 de abril es justo el aniversario del nacimiento del genio", escribía.

Candela Rodríguez / Manuel Riu

A sus palabras contestaba por sorpresa otro ganador del bote, que logró la gesta en su primer y único día concursando. "De ganador a ganadora, ¡feliz aniversario, Paz! Yo tuve la suerte y el honor de ganarlo en un solo día de participación, con el gran maestro Constantino Romero (que estaba cubriendo la baja maternal de Silvia Jato y se emocionó ). Noviembre de 2002. Ha llovido". En su momento, Eduardo Crespo logró llevarse 147.000 euros.

Ganar Paspalabra no es una tarea sencilla. Pero de hacerlo hay doble premio. El primero es el económico, una jugosa cantidad tras completar el rosco que puede llegar a superar el millón de euros o incluso a sobrepasarlo como es el caso de Rafa Castaño, tras gana 2,2 millones de euros. El siguiente es el convertitse en historia de la televisión.

Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concursos. Nada menos 2.272.000 euros. El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.

En el actual duelo el público está a la espera de que Manu o Rosa den la sorpresa y se hagan con el jugoso bote, que ya supera el millón de eurps