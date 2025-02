Belén Esteba se rompe tras el triste fallecimiento: “Eras tú, quien me dio más abrazos en los malos momentos"

Una de las artistas más reconocidas del panorama musical, Merche, cuyo éxito 'Si te marchas' se ha convertido en una especie de himno homenaje a la recordada Mila Ximénez -a la que le encantaba arracarse a cantar dicha balada en el plató de 'Sálvame' siempre que tenía ocasión-, regresa a los escenarios.

Su nueva Gira Deluxe 'Abre tu mente 2025' ha arrancado este sábado en el madrileño Teatro Eslava y, para sorpresa y emoción de todos los asistentes, ha contado con una invitada muy especial. Se trata de Belén Esteban, que no ha dudado en aceptar la invitación de la artista y subirse al escenario para cantar a dúo con la andaluza uno de sus temás más populares, 'Eras tú'.

"Me hace una ilusión Merche... He estado con sus hermanas, con su hija, con su madre, con su tía" ha explicado muy emocionada abrazando a Merche antes de rendir su particular homenaje a Mila -que falleció el 23 de junio de 2021- en el concierto de una de sus cantantes favoritas. “Eras tú, quien me dio más abrazos en los malos momentos. Quien guardaba mis grandes secretos. Y disfrutaba con solo verme feliz”.

El topo

A raíz de que Belén Esteban comentase en su programa, 'Ni que fuéramos Shhh', esta semana que cree que hay alguien del entorno de Anabel Pantoja que está filtrando información de la influencer y su pareja, muchas han sido las especulaciones que se han hecho.

Sin embargo, la colaboradora de televisión, viendo la polémica que se ha generado en busca del 'topo', también explicaba que es una opinión personal al ver que el programa 'Vamos a ver' estaba en casa de su amiga de madrugada el día que esta iba a viajar hasta Sevilla con su pareja y su hija.

Uno de los nombres que han salido a la palestra mediática ha sido el de Raquel Bollo, que siempre está en el foco mediático cuando se habla de 'topos' de la familia Pantoja por el simple hecho de trabajar en televisión y defender a la familia.

Este fin de semana, la diseñadora se ha dejado ver ante las cámaras y ha desmentido que ella sea la topa de la sobrina de Isabel Pantoja: "Pues no la busques aquí", contestaba de manera firme. Además, cuando le preguntaban si estará apoyando a Anabel en estos momentos tan complicados por la investigación a la que está siendo sometida, dejaba claro que "siempre" y añadía: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He sido bastante clara".