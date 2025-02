Buenas noticias para los trabajadores tras el ajuste de la Seguridad Social: paga sorpresa en la nómina de febrero

El Consejo de Ministros de este ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.

De esta manera, el nuevo SMI quedará fijado en 16.576 euros brutos al año y en 39,47 euros brutos al día, con carácter general. Desde el Ministerio de Trabajo han destacado que se arbitrarán campañas específicas para que los convenios colectivos no incluyan escalas salariales que no sean acordes al SMI, estableciendo medidas para garantizar que los trabajadores dispongan de procedimientos ágiles y efectivos para garantizar el derecho a una remuneración equitativa y suficiente. El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que beneficiará a algo más de dos millones de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 29 de enero entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios, que plantearon inicialmente una subida del SMI del 3%, llegando a ofrecer a posteriori el 3,4%, pero sin éxito.

María González Falcó / Manuel Riu

Antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, firmaron este lunes el texto del acuerdo para la subida del SMI en la sede del Ministerio de Trabajo.

Es el quinto año consecutivo en el que Trabajo pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI. En concreto, el Ministerio acordó sólo con CCOO y UGT subir el SMI para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros.

Los trabajadores que cobran exactamente el salario mínimo vigente en cada momento, la cantidad percibida este mes sería de 1.234 euros brutos. Este es el resultado de sumar 1.134 euros, correspondiente al nuevo SMI, y 50 euros, que pertenecen al atrasado de enero. En el caso de cobrar el salario mínimo con las pagas extras prorrateadas su nómina de este mes reflejaría 1.439,68 euros brutos.

El Gobierno deja en manos del Congreso que la subida del salario mínimo no grave en el IRPF

Hacienda no cederá a las presiones de sus socios de coalición y una mayoría del arco parlamentario para dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional (SMI), tras subirlo a 1.184 euros. Hacerlo, según advierten, lo condenaría a que “esté congelado”, además de poner en riesgo el Estado de bienestar por el agujero en las cuentas. Según calculan, se dejarían de ingresar alrededor de 2.000 millones de euros. El enroque de Moncloa se combina con una labor de “pedagogía fiscal”, al argumentar que el Gobierno no ha subido los impuestos, sino mejorado las rentas y situado el SMI cerca del 60% del salario medio.

Jota Caral / Manuel Riu

Dejarlo exento de cotización, por tanto, sería tanto como que no pagase impuestos casi la mitad de los trabajadores, según apuntan desde el departamento que lidera María Jesús Montero. Un debate que consideran pernicioso para la izquierda y que asocian a posiciones más ultraliberales, contrarias a la progresividad fiscal y los servicios públicos. De ahí, que remarquen que se trata de una cuestión “de principios”. El Ejecutivo ejercerá, por tanto, su capacidad de veto sobre las diversas iniciativas registradas -de PP, Sumar y Podemos- para que no tribute el SMI. Un veto que se sostendrá en la afectación presupuestaria de estas iniciativas. Sin embargo, el PSOE no tiene mayoría en la Mesa del Congreso, por lo que una pinza de PP y Sumar podría levantar este veto.

En caso de que se abra la vía parlamentaria, en el Ejecutivo se resignan a acatar lo que se vote en la sede de la soberanía nacional. Si el Parlamento aprueba las iniciativas para dejar exenta la tributación, explican, "el Gobierno tiene que asumir la ley”.

La tributación del SMI queda así en manos del Congreso, aunque los socialistas insisten en que dejarlo exento cerraría la puerta a próximas subidas anuales. “Sería como dejarlo tocado de muerte”, alertan. En estos momentos no se contemplan otras opciones. Tampoco una reforma amplia de los tramos del IRPF para cuadrar las cuentas.