La ex de Luitingo de Gran Hermano rompe su silencio y le manda un revelador mensaje tras la ruptura: "Conmigo no te va a faltar nunca de na"

Después de un año de intensa relación en el que se convirtieron en la viva imagen de la felicidad, Jessica Bueno y Luitingo han roto. Una inesperada y triste noticia que la pareja confirmaba a través de sus redes sociales este domingo después de que saliese a la luz que estarían atravesando una fuerte crisis motivada por la vida social que el artista habría recuperado tras instalase con la modelo y sus tres hijos en Sevilla después de varios meses residiendo en Bilbao.

"Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. A veces tenemos que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón y ser capaces de pensar en lo que es más sano para ambos" compartían con sus seguidores, asegurando que tras su ruptura se quedan "con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos". "Ojalá muchos de esos momentos hubiesen sido eternos" se sinceraban, sin entrar en detalles sobre el fin de su historia de amor.

Horas después Jessica ha publicado un storie con el rostro repleto de lágrimas y se ha sincerado sobre el complicado momento que está viviendo tras este inesperado fracaso sentimental cuando pensó que había encontrado en Luitingo al hombre de su vida: "Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... Tened paciencia conmigo... quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad! Tengo que buscar la felicidad en mí! Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre" ha confesado.

Y precisamente en ello está. A pesar de que no está siendo fácil, la modelo ha sacado fuerzas de flaqueza para llevar a sus pequeños al colegio. Acompañada de su padre -uno de sus grandes apoyos en este momento- Jessica ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press que se encuentra "bien" y que, a pesar de su ruptura, "hay que seguir".

Habla la ex de Luitingo

Pilar Llori ha reaccionado a la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo, a los que ha lanzado un demoledor dardo. La influencer, con quien la pareja protagonizase un triángulo amoroso en 'GH VIP', no ha podido evitar hacer humor tras hacerse pública la separación de su expareja con la modelo. Además, la creadora de contenido ha aprovechado para hacer una videollamada con excompañeros de edición para comentar el final de la relación, informan desde Outdoor.

La madrileña lo pasó muy mal tras su ruptura sentimental con Luitingo. Tuvieron un breve romance durante su paso por 'GH VIP', antes de que él confesase haberse enamorado de Jessica Bueno. Para Pilar Llori fue muy complicado de gestionar y vivió un gran desencanto amoroso. Los meses venideros, tras su salida del reality, la creadora de contenido estuvo desahogándose públicamente sobre su desilusión y lo difícil que estaba siendo para ella recomponerse anímicamente tras su varapalo sentimental.

Ahora, un año y dos meses después - lo que ha durado la relación de Jessica Bueno y Luitingo-, Pilar Llori está felizmente enamorada de Julen Muñoz, extentador de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, no ha podido evitar reaccionar a la ruptura sentimental de la pareja de 'GH VIP'. Lo primero que ha hecho ha sido ponerse al día con una videollamada sus compañeras de edición; Naomi Asensi, Carmen Alcayde y Albert Infante (conocido como la infanta gitana).

Pilar Llori le ha mandado a Luitingo un demoledor zasca. Y lo ha hecho junto a Julen, su actual pareja, con el que ha grabado un vídeo utilizando una de las canción del ya ex de Jessica Bueno. "No te lo digo más, yo soy el prototipo de chico perfecto, que me encantan tus defectos... Conmigo no te va a faltar nunca de ná", dice el tema escogido por Pilar en este vídeo en el que gesticula junto a su novio, como poniendo en duda la letra de esta canción tras su ruptura con la modelo. Después de reírse y hacer una mueca a la cámara, la pareja se funde en un apasionado beso en los labios.

Un vídeo que, como cabía esperar, se ha llenado de comentarios de todo tipo. "Luitingo y 'la jessi' lo han dejado porque él es un niño de valores, de sentimientos", comenta un usuario, parafraseando lo que el sevillano comentó en plató después de dejar a Pilar Llori por Jessica Bueno.