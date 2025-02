Ni que fuéramos shhh emite un comunicado sorpresa con un drástico cambio en la emisión: "Información importante"

Parece que el crecimiento de Ni que fuéramos Shhh no tiene techo. El programa de Canal Quickie y TEN lleva ya diez meses desde su estreno y continúa siendo un duro rival a la competencia, ganándose un hueco entre todos aquellos que todavía añoran los años de Sálvame y reclutando nuevos seguidores que comparten a diario en redes sociales diferentes clips del programa.

Su influencia durante esta última temporada ha sido tal que ya se ha empezado a rumorear un nuevo rumbo para el programa de María Patiño, Belén Esteban y compañía. Son muchas las cadenas que se han fijado en el formato y la marcha de Sergio Calderón desde la dirección de Fabricante Studios al organigrama de TVE ha podido acelerar las cosas.

"A veces insistimos en diferenciar lo que es una cadena pública de una cadena privada. Cualquier cadena generalista tiene por objetivo llegar al mayor número de gente y creo que la televisión pública tiene que ser una televisión competitiva. A partir de ahí, nosotros pensaremos en aquel contenido que pueda hacer de una televisión pública, una televisión competitiva. Igual que lo hemos hecho durante 20 años en Mediaset España". "En cualquier caso, no creo que los tiempos de la televisión pública, por su manera de ser, sean los tiempos de una televisión privada. No creo que en La 1 o La 2 te llamen para poner en marcha un programa la semana que viene, como sí pasaba con una llamada de Paolo Vasile. Los tiempos son otros y, ocurra lo que ocurra, no es algo que pueda ocurrir la semana que viene", expusieron.

De momento, el programa continúa en TEN y Youtube y Twitch y sigue con sus exclusivas y reventando algunos de los secretos de la cadena para la que antes trabajaba los miembros del extinto Sálvame. El programa ha lanzado un última hora en su canal de X donde informa a sus seguidores de que el programa adelanta su emisión a las 15:42. Además, la carátula del programa de hoy viene acompañada del mensaje "¿Patón viene a merendar?".

Patón ya protagonizó un divertido encuentro con Marta Riesco, reportera del programa hace unos días y el pasado viernes se sentó en el plató de De viernes. El abogado, que hasta hace relativamente poco no era una persona pública, responde a todas las dudas de los colaboradores, entre ellas cómo se sintió después de que su expareja dijese que su intención siempre fue convertirse en famoso. Los colaboradores de 'De Viernes' le comentan a Patón qué es lo que opina sobre que Ágatha Ruiz de la Prada dijese que no se creía sus lágrimas cuando ella le dejó en directo. "Pues que no se las crea", dice el abogado. "Soy una persona que no lloro nunca ni cuando me he roto una pierna, ni cuando me han dado 500 puntos... pero cuando has destrozado una pareja porque dice que yo me quiero hacer famoso...".

Es más, José Manuel Díaz-Patón asegura que si hubiese sido al revés "me hubiera alegrado muchísimo de que mi pareja se hubiese hecho famosa". "Cualquier persona, de pronto su novio se convierte en una estrella como se está diciendo de mi, yo me sentiría muy orgulloso", opina. Aún así, quiere dejar claro que ese nunca ha sido su objetivo: "No soy ninguna estrella, ni vengo aquí de estrella, ni quiero serlo".

Y aunque Terelu señala que puede ser que la diseñadora le escogiese como pareja porque era una persona alejada del foco mediático, lo cierto es que sería un tanto contradictorio ya que en el inicio de su noviazgo fue la misma Ágatha quien organizó un reportaje de fotos en París con una revista. Estas imágenes parecían robadas, pero nada más lejos de la realidad: "Yo creo que existe poco. Robado-pactado sí".