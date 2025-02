Gloria Camila manda un rotundo mensaje a Rocío Carrasco por lo que hizo en la Gala Drag Queen: " Es su hija"

Con su madre siempre muy presente, Rocío Carrasco dejaba sin palabras hace una semana a los asistentes de la Gala Drag Queen de Torremolinos al reaparecer con un vestido del diseñador José Barea con la reproducción de una imagen en blanco y negro de 'La más grande' ocupando gran parte de la prenda.

Un homenaje muy especial sobre el que se ha pronunciado Gloria Camila, que este domingo -horas después de celebrar por todo lo alto su 29 cumpleaños disfrazada de Karol G y con la presencia de José Ortega Cano y de José Fernando- ha asistido al desfile de Toni Fernández en la capital y se ha mostrado tan tajante como directa: "Me parece perfecto. Es su hija y tiene todo el derecho a ponérselo". "No voy a entrar ahí. Es su hija y tiene todo el derecho a hacerlo" ha zanjado muy seria, dejando en el aire si le gustaría retomar su relación con Rocío.

"Estoy en muy, muy buen momento, o sea, yo creo que estoy lineal, tranquila, estable, con mis estudios, con mi trabajo, con mi marca, a tope, sin parar, con aspiraciones, motivación, que creo que es lo que hace falta en la vida, así que muy bien" ha revelado, haciendo balance de su último año antes de llegar a la treintena.

¿Estaría dispuesta a escribir sus memorias? "Yo creo que mi historia habría que escribirla pero no ahora, todavía me queda mucho por vivir, pero creo que ya bastante he vivido, cositas" apunta, reconociendo que como "yo soy muy dada a hablar de mis cosas si creo que puedo ayudar a alguien o si en algún momento se ha cometido alguna injusticia" no descarta hacerlo en un futuro.

Sin relación

Gloria Camila no mantiene ningun tipo de relación con su hermana Rocío Jurado. Sobre todo, desde la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Con quien tampoco mantiene ningún tipo de relación es con Rocío Flores, su hija mayor, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores. De hecho, Carrasco ha perdido las batallas legales a las que se ha ido enfrentando con su ex. Hace apenas un año, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba condena impuesta el pasado mes de julio por el juez de lo Penal número 13 de Madrid a Rocío Carrasco por impago de la pensión de 200 euros a su hijo David Flores desde enero de 2018. Aunque aún puede recurrir ante el Supremo, la condena fija una multa de 900 euros y una indemnización para el joven de 13.200 euros.

Ante la Audiencia, la hija de Rocío Jurado alegó vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa al serle denegados durante el juicio varios medios de prueba, que consideraba necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Se trataba de diligencias sobre la prestación de incapacidad cobrada por su hijo, que se consideraron irrelevantes para este caso. Además, Rocío Carrasco también ha sido condenada por la audiencia provincial de Madrid por no pasar la pensión alimenticia a su hijo, Antonio David Flores Carrasco de 2018 a 2021.

Un varapalo judicial ante el que ya no cabe recurso y que supone un nuevo revés para la madre de Rocío Flores. Una victoria a la que ha reaccionado la hija del matrimonio, Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado no tiene desde hace años ningún trato con su madre. Menos aúnd esde que se estrenó el documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El programa terminó con el trabajo de Antonio David como colaborador o participante en diferentes programas y realitys de Telecinco. El exguardiacivil fue despedido de manera fulminante de La Fábrica de la Tele (productora encargada de programas como Sálvame o Deluxe, donde colaboraba) y vetado en Mediaset. Su hija Rocío, que por entonces colaboraba en Ana Rosa tampoco renovó y se alejó de la televisión para trabajar en una empresa cosmética. De esta manera, Rocío Flores y su hermano David solo mantienen relación con su padre. Por ello no es de extrañar que ayer Rocío subiera una imagen a sus stories de Instagram donde se leía el siguiente mensaje: "Febrero, 21 No olvides mirar a tu alrededor y apreciar las cosas que también están saliendo bien". En el post también citaba a su padre y le escribía un "Tq".