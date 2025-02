La Guardia Civil alerta y sanciona por dejar esto en la parte del copiloto

La guantera del coche es un espacio en el que solemos llevar la documentación, el chaleco reflectante y algún que otro papel. Es cierto que al aparcar se suelen dejar llaves u otros objetos de valor, sobre todo si vamos al campo, dar un paseo o a la playa.

Vacaciones, fines de semana y puentes es una época en la que hay que extremar las precauciones dado que se producen muchos robos, sobre todo, en lugares saturados de presencia turística.

El método de la mochila

Ante el riesgo de encontrarnos con un amigo de lo ajeno en nuestro trayecto a la oficina o de vuelta a nuestra casa, la Guardia Civil ha compartido uno de los consejos más simples pero efectivos que se ha venido a denominar ni más ni menos que el 'método de la mochila'.

Esta idea, que parece una obviedad pero que muchas personas no ponen en práctica, no tiene más misterio que situar la mochila delante en caso de que la llevemos: en la parte frontal del cuerpo, para tenerla a la vista siempre y evitar así que alguien pueda acceder a ella sin que nos demos cuenta. En caso de que llevemos bolso y no mochila, la recomendación de los expertos es que siempre lo mantengamos bajo el brazo y cerrado, de forma que dificultemos que nos puedan sustraer el contenido de forma rápida y sigilosa. Pero, sobre todo, para tener un viaje seguro, la Guardia Civil desaconseja llevar pertenencias de valor como el monedero o el móvil en la parte posterior del cuerpo como la espalda o colgadas en un lateral, de forma que nos convertimos en un blanco más fácil para los ladrones.

Ojo con la guantera

La guardia civil también ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que alerta del peligro de dejar objetos de valor en este compartimento del coche. Dejar llaves y documentos importantes en la guantera puede facilitar a los delincuentes el acceso a la vivienda, aumentando el riesgo de robo.