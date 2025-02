Inesperada ruptura de Jessica Bueno: Luitingo se deshace de los muebles de su expareja de esta manera

Hace tan solo una semana, Jessica Bueno y Luitingo presumían de amor a través de las redes sociales con motivo de la celebración del día de San Valentín. La pareja se mostraba como hacía hasta entonces y desde que comenzaron su relación, con mensajes de amor, posados juntos y múltiples muestras de cariño (de hecho, el martes compartieron una foto juntos a través de sus stories). Pero algo ha cambiado entre ellos y de repente han anunciado su ruptura.

Las redes sociales puedenr esultar engañosas, dado que las páginas de ambos el cantante y la modelos mostraban una imagen de una pareja enamorada, con una química perfecta y entregada el uno al otro.

Pero parece que no todo era de color de rosa. Amor Romeira ha apuntado en 'Fiesta' a posibles "mentiras" que Jessica Bueno habría "pillado" y que habrían supuesto el final de su noviazgo tras un año y dos meses juntos.

Muy enfadado, Luitingo ha querido aclarar que nada más lejos de la realidad y que, desde que dieron comienzo a su relación, "nunca se han separado", respondiendo también a las informaciones que señalaban que Jessica Bueno se habría sentido "desplazada" a raíz de su nueva vida en Sevilla, donde él habría retomado el vínculo con sus amistades. "Jessica Bueno se siente abandonada. Considera que su relación era más estable cuando estaban 24/7 juntos en Bilbao. Al volver a su ciudad natal, él tiene más ocio, sale más...", puntualizaba en el programa la colaboradora. Unas informaciones que, según Luitingo, se alejan de la realidad. "Referente a los comentarios tan inciertos que Amor Romeira ha dicho sobre mí y la relación, decir que desde el 22 de diciembre de 2023 hasta hace unos días jamás nos hemos separado ni abandonado. Ni para lo bueno ni para lo malo. Así que, Amor, creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no", ha expresado el que fuera finalista de 'GH VIP', que ha señalado que la colaboradora ha estado llamándole por teléfono y escribiéndole y que "al no conseguir nada, has querido manchar mi imagen mintiendo".

Días antes de este anuncio que ha dejado en shock a los seguidores de la pareja, a esos mismo followers se extrañaban al ver que Luitingo ponía a la venta a través de su perfil oficial de una conocida página web y aplicación de compraventa de productos de segunda mano los muebles de Jessica Bueno. Además de intentar deshacerse de su cámara de fotos y de parte de su equipo de música (como el previo de una guitarra, "en perfecto estado y con dos pastillas"), el que fuera finalista de 'GH VIP' ha colgado en su página los muebles de la casa de la modelo, explican desde Outdoor.

Pero tiene una explicación lógica que se ha encargado ella de dar con la intención de evitar posibles especulaciones. "Antes de que empecéis a crear historias de que estoy vendiendo mis muebles, la realidad es que no hay más allá que aquí en esta casa, en la que vivo en Sevilla, la tengo toda amueblada con muebles de Bilbao. Y, si en algún momento vuelvo a mi casa del pueblo, la de Los Morales, estos muebles irían para allí porque son míos. Entonces, o me deshago de unos muebles de allí o de aquí. Y los de aquí son más nuevos, pues los de mi pueblo, que no los uso tanto, los pongo a la venta", ha explicado. Y en cuanto al motivo por el que los ha subido al perfil de Luitingo, Jessica Bueno lo explica así: "He subido un montón de cosas en el perfil de Luis porque yo no tengo cuenta. Es la primera vez que lo hago. Me encantaría quedármelas porque están sin usar, pero me he traído muchas cosas que tenía en Bilbao... pero tengo que hacer espacio, me da pena. Me encantaría que tuviesen otra vida", ha reconocido la madre de tres hijos, Fran Rivera, en común con el hijo de Isabel Pantoja, y Jota Jr. y Alejandro, fruto de su relación con Jota Peleteiro.

Entre las cosas que han puesto a la venta, encontramos un baúl negro de piel por 450 euros, una mecedora de bambú por 200 euros, un par de cuadros de salón, por 100 euros cada uno, un recibidor, también por 100. Por el mismo precio, una mesa auxiliar de cristal, una mesita de noche negra "de diseño" y una lámpara dorada. Dos espejos, de diferentes formas, pero cada uno por 200 euros. Por último, Jessica Bueno y Luitingo han puesto a la venta por 1.000 euros un sofá de piel blanco roto y, por 600 euros, el sillón a juego.