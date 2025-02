El libro del ex de María Teresa Campos que sentencia a Carmen Borrego y Terelu Campos: "Hay fotografías"

Tras meses desaparecido de las cámaras, Edmundo Arrocet ha reaparecido este fin de semana ante las cámaras durante su asistencia a la entrega de premios Ashumes, en los cines Kinepolis, de Madrid... donde ha sido aclamado por un grupo de mujeres que querían fotografiarse a su lado y charlar con él.

Sin pelos en la lengua, el actor fue preguntado por los mensajes que han sido enviados desde el móvil de María Teresa Campos... pero lo cierto es que sorprendió más lo que anunció sobre la comunicadora: "Estoy escribiendo mi historia con Teresa en un libro".

Un libro que "se está haciendo con fotografías y con todo", que "saldrá cuando tiene que salir" y donde se va a poder "recapitular todo". Una historia que contará con todo tipo de detalles porque "nosotros duramos cinco años, seis años, o sea que no es broma y de estar todos los días juntos, eso es muy difícil".

Jota Caral / Manuel Riu

En cuanto a esos mensajes que se han enviado desde el número del teléfono móvil de la comunicadora, Edmundo cree que "les convendrá que pase eso, porque siempre que va a pasar algún acontecimiento de algo, empiezan a aparecer cosas mías y por algo será, creo que ahora va a haber un evento nuevo, así que es importante que aparezca algo", dando a entender que a las Campos les conviene tener una percha para estar en el foco mediático.

Después de insinuarlo, el humorista aseguró que "están haciendo todo esto porque Terelu va a salir en un programa de teatro que lo va a hacer muy bien", aunque desveló que "es un misterio" lo que ha sucedido porque "el cabezal del teléfono lo tienen las chicas, Terelu o Carmen, y te da mucho que pensar".

Además, invitó a las hijas de María Teresa Campos a que busquen "el WhatsApp que dicen que yo le mandé a Teresita cuando yo había acabado con ella, que eso no lo he dicho nunca, y me gustaría que apareciera también el mensaje que yo le mandé a Gustavo que no me fuera a buscar a la estación, y que fue" porque "se pueden hacer muchas cosas misteriosas, ¿no?".

Después de que se le haya señalado como autor de esos mensajes que se han enviado desde el terminar de María Teresa al saber que se escribieron desde Chile, el cantante se defendió asegurando que "el que tendría que estar enfadado soy yo".

En cuanto al nuevo proyecto profesional de Terelu, Edmundo tiene claro que "no es intrusa" porque "si tú analizas la historia de todos los actores, cuatro o cinco han estudiado teatro, el resto han salido de la nada".

Además, dejó abierta la puerta para ir a verla en su debut como actriz: "Si voy a estar acá, por qué no" ya que "no tengo nada en contra de ella, las que han tenido en contra mía son ellas". Sin embargo volvió a asegurar que "mientras yo viví con Teresa no iban a verla".

"Como si escribe una enciclopedia"

Edmundo Arrocet ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras anunciar que está escribiendo un libro sobre su relación con María Teresa Campos. Sus declaraciones han incendiado el mundo del corazón y han reabierto viejas heridas, lo que ha llevado a que el tema se trate en el programa 'Vamos a ver', donde colabora la hija de la comunicadora.

Carmen Borrego ha sido clara y contundente al responder sobre esta nueva ofensiva del humorista. Con tono irónico, la colaboradora ha reaccionado asegurando: "Ya tenemos nuestro Premio Planeta, un best seller. Que escriba lo que quiera, veré si es susceptible de ser demandado o no. Tiene derecho a hablar de su vida siempre y cuando cuente la verdad, porque también hubo cosas que no fueron bonitas".

Además, en el programa se ha debatido sobre los misteriosos mensajes enviados desde el número de teléfono de María Teresa Campos tras su fallecimiento, lo que ha generado numerosas especulaciones. Borrego ha planteado la duda sobre el origen de estos mensajes y ha explicado que, según un experto con el que ha hablado, para que un mensaje de este tipo llegue al receptor, este debe tener su agenda volcada en un ordenador.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, y al ser preguntada sobre si piensa leer el libro, Carmen ha respondido con sarcasmo: "Por favor, por favor, la primera, sin duda". Incluso, cuando le han ofrecido la posibilidad de conseguirle un ejemplar, ha afirmado que lo comprará.

No obstante, cuando la conversación ha girado hacia la posibilidad de que el chileno pudiera haber enviado los polémicos mensajes, ha preferido mantenerse al margen, pidiendo comprensión y dejando claro que no tiene nada que ver con el asunto: "Escúchame, que no tengo nada que ver. Yo es que no hablo de él, ni si escribe un libro o si escribe una enciclopedia, me da lo mismo, ¿vale?":