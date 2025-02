El vídeo que demuestra que pasó 6 días antes de la ruptura de Jessica Bueno con Luitingo: "Nada es real en las redes"

Después de un año de intensa relación en el que se convirtieron en la viva imagen de la felicidad, Jessica Bueno y Luitingo han roto. Una inesperada y triste noticia que la pareja confirmaba a través de sus redes sociales este domingo después de que saliese a la luz que estarían atravesando una fuerte crisis motivada por la vida social que el artista habría recuperado tras instalase con la modelo y sus tres hijos en Sevilla después de varios meses residiendo en Bilbao.

"Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. A veces tenemos que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón y ser capaces de pensar en lo que es más sano para ambos" compartían con sus seguidores, asegurando que tras su ruptura se quedan "con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos". "Ojalá muchos de esos momentos hubiesen sido eternos" se sinceraban, sin entrar en detalles sobre el fin de su historia de amor.

Horas después Jessica ha publicado un storie con el rostro repleto de lágrimas y se ha sincerado sobre el complicado momento que está viviendo tras este inesperado fracaso sentimental cuando pensó que había encontrado en Luitingo al hombre de su vida: "Espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad... Tened paciencia conmigo... quiero que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad! Tengo que buscar la felicidad en mí! Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre" ha confesado.

Y precisamente en ello está. A pesar de que no está siendo fácil, la modelo ha sacado fuerzas de flaqueza para llevar a sus pequeños al colegio. Acompañada de su padre -uno de sus grandes apoyos en este momento- Jessica ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press que se encuentra "bien" y que, a pesar de su ruptura, "hay que seguir". Aunque ha dejado en el aire por qué se ha terminado su relación ni quién ha tomado la decisión, sí ha dejado entrever que no hay posibilidades de reconciliación. "Como dice la canción de Camilo, en otra vida a lo mejor hubiese sido posible, pero ahora..." ha admitido abatida, sin aclarar si su matrimonio con Jota Peleteiro o el hecho de que ya tenga tres hijos y no quisiese volver a ser madre junto a Luitingo ha podido influir en su ruptura.

La ruptura ha pillado por sorpresa a sus seguidores. Sobre todo, cuando días antes demostraban (o al menos trataban de enseñar) su amor en las redes sociales. Muy significativo fue el vídeo de San Valentín publicado hace seis días, donde la pareja se daba los regalos.

Un reel que se llenó de comentarios bastante llamativos por lo que ocurría en la grabación. "No entiendo nada!! Hace 6 días esto y hoy un comunicado de que cada uno por su lado????"; "Ella le regala un anillo de Suárez y el 6 rosas????"; "Otra vez falso postureo, cuánto daño hacen las redes sociales sobre todo a los jóvenes"; "Confirmado!!, nada es real en las redes,", son algunos de los mensajes que aparecen en el post.