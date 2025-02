Amor Romeira emite un comunicado para explicar qué ha hecho Luitingo: "Jessica Bueno está destrozada y nos ha hecho partícipes de ello en sus historias"

Luitingo , a raíz de los ataques que ha recibido en redes sociales tras la ruptura mientras se especula que su vida social a su regreso a Sevilla con Jessica fue una de las razones por la que han puesto fin a su su relación, ha roto su silencio muy enfadado.

"Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí y no entiendo el por qué..." comienza el mensaje que ha compartido este martes en sus historias de Instagram, dejando claro que él ha puesto todo de su parte para que su noviazgo funcionase: "He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1000 km y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón".

Jota Caral / Manuel Riu

"Respeto y empatía deberían ser para ambos. Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen el daño que me causan, no sólo a mí, sino también a mi familia" ha concluido dolido, pidiendo comprensión ante el complicado momento que no solo está viviendo Jessica sino también él.

Amor Romeira fue la primera en confirmar la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo y lo hizo en el programa en el que colabora todos los fines de semana, 'Fiesta'. La exconcursante de 'Gran Hermano' aseguró que había conocido, a través de "gente cercana" a la modelo y el cantante, que habían roto y dio los motivos del deterioro de la relación, provocando el enfado del finalista de 'GH VIP', que estalló en Instagram y mostró su decepción con la canaria, a la que consideraba su amiga. Lo que la amiga íntima de Anabel Pantoja contó en 'Fiesta' es que la relación se había deteriorado desde que la ya expareja se asentó en Sevilla el pasado verano después de unos meses viviendo en Bilbao: "En Sevilla él tiene más ocio, más amigos y Jessica se siente un poquito más de lado". También comentó que no tenía constancia de que hubiera terceras personas por ninguna de las dos partes y que su fuente le dijo que no se descartaba una reconciliación entre ellos.

"Lo que puedo garantizar es que Jessica se siente una vez más como abandonada, se siente como que no ha tenido suerte en el amor y considera que su relación era mucho más estable en Bilbao cuando estaban siempre juntos y su vida transitaba en torno a ellos dos como pareja [...] Ha habido mentirijillas que Jessica ha pillado, tipo él decir que no iba a salir y ha salido", añadió en el mencionado programa la canaria, que ha defendido punto por punto su información en Instagram, donde se ha dirigido directamente a Luitingo.

"Siento que te moleste que haya confirmado tu ruptura, pero me vienes a confirmar que era cierto. Nunca dije que hubiera una tercera persona porque no puedo hacerlo porque no me consta, pero todo lo que dije en 'Fiesta' lo subrayo: ha quedado patente que Jessica Bueno está destrozada y nos ha hecho partícipes de ello en sus historias, donde ha subido una foto llorando; mientras que tú estás intentando no quedar mal dentro de esta historia que vamos a saber", le ha dicho Amor a Luitingo.

Para defender su profesionalidad, ha recordado que fue ella quien anunció en exclusiva en el programa de Emma García hace ya dos años que Jessica Bueno ya no estaba con Jota Peleteiro y que eso demuestra que sus fuentes son totalmente fiables. "Déjame decirte que empatizo mucho más con ella que contigo", han sido las últimas palabras que Amor le ha dedicado a Luitingo.