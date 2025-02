El exmarido de Anabel Pantoja rompe su silencio y desvela un importante detalle sobre su relación: "Ya está"

Omar Sánchez se ha dejado ver ante las cámaras tras conocerse la investigación que se está llevando a cabo a Anabel Pantoja y David Rodríguez por la lesión que sufrió su hija y ha querido mandarle todo su apoyo a la que fuera su mujer.

Serio, el exconcursante de 'Supervivientes' aseguraba que se tata de "un tema muy delicado", pero que la influencer "tiene todo mi apoyo, tanto de mi familia como mío". Además, dejaba claro que "lo importante es que la niña se recuperara lo antes posible y ya está, que están en casa, felices, con salud y recuperadas... y con sus padres, que es lo más importante".

Jota Caral

Sobre las acusaciones contra Anabel y David, el surfero contestaba que "no me voy a pronunciar sobre eso"porque "es algo que le corresponde a ella y su pareja, y tampoco voy a entrar", pero sí pedía respeto "hacia la familia y sobre todo a ellos".

Por último, Omar volvía a dejar claro que tanto la sobrina de Isabel Pantoja como su pareja "tienen todo mi apoyo, como siempre", algo que "siempre lo tendrán" y más tras los últimos acontecimientos.

¿Quién es el topo de Anabel Pantoja?

Desde estas declaraciones el surfero ha tomado la decisión de mantenerse al margen de la polémica que rodea a la sobrina de Isabel Pantoja: "No voy a decir nada, la verdad, no me corresponde y ya está" ha sentenciado. Sin embargo, sí se ha mojado sobre la cuestionada actitud que Anabel está teniendo en cada una de sus apariciones ante las cámaras, mostrando su peor cara y sin disimular su enfado por todo lo que se ha dicho de ella desde que se filtró que está siendo investigada por la justicia canaria. "Sinceramente no he visto nada, tampoco te respondería porque ya eso es algo privado de ella. Yo trato bien a la prensa y ya está. Agradable y con educación y ya está", ha firmado rotundo.

Jota Caral

Además, y después de especularse con que Anabel y David tendrían un 'topo' que estaría filtrando sus movimientos a ciertos medios de comunicación, y de salir a la palestra nombres de su entorno cercano como Amor Romeira, Raquel Bollo, Mariló de la Rubia, o Susana Bicho, Omar ha dejado claro que él no tiene nada que ve con este tema. "Faltaría más", aseveró tajante.