Ni que fuéramos Shhh confirma el esperado rumor con un comunicado: adiós a Fabricantes TV tras anunciar el nuevo destino

Parece que el crecimiento de Ni que fuéramos Shhh no tiene techo. El programa de Canal Quickie y TEN lleva ya diez meses desde su estreno y continúa siendo un duro rival a la competencia, ganándose un hueco entre todos aquellos que todavía añoran los años de Sálvame y reclutando nuevos seguidores que comparten a diario en redes sociales diferentes clips del programa.

Su influencia durante esta última temporada ha sido tal que ya se ha empezado a rumorear un nuevo rumbo para el programa de María Patiño, Belén Esteban y compañía. Son muchas las cadenas que se han fijado en el formato y la marcha de Sergio Calderón desde la dirección de Fabricante Studios al organigrama de TVE ha podido acelerar las cosas. "A veces insistimos en diferenciar lo que es una cadena pública de una cadena privada. Cualquier cadena generalista tiene por objetivo llegar al mayor número de gente y creo que la televisión pública tiene que ser una televisión competitiva. A partir de ahí, nosotros pensaremos en aquel contenido que pueda hacer de una televisión pública, una televisión competitiva. Igual que lo hemos hecho durante 20 años en Mediaset España". "En cualquier caso, no creo que los tiempos de la televisión pública, por su manera de ser, sean los tiempos de una televisión privada. No creo que en La 1 o La 2 te llamen para poner en marcha un programa la semana que viene, como sí pasaba con una llamada de Paolo Vasile. Los tiempos son otros y, ocurra lo que ocurra, no es algo que pueda ocurrir la semana que viene", expusieron.

De momento, el programa continúa en TEN y Youtube y Twitch y sigue con sus exclusivas y reventando algunos de los secretos de la cadena para la que antes trabajaba los miembros del extinto Sálvame.

Ahora, los trabajadores del programa se han juntado para dar un comunicado único. "Tenemos nueva productora. “Con la mirada puesta en el futuro, LA OSA encara un nuevo presente y para ello refuerza su estructura con la incorporación de Gemma Carrasco como directora de Contenidos y Cristina Ocaña como directora de Comunicación, junto a Miquel Ramells, quien lidera la Dirección General y de Producción, y Javier Torres, al frente de la Dirección Financiera, Jurídica y Comercial”

"La osa nos hará de brújula... En las próximas semanas iniciaremos la producción de 4 formatos distintos para 4 canales diferentes".