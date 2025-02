La hermana de Íñigo Onieva habla de la crisis de matrimonio: "De verdad"

Tras los rumores de una posible crisis en su relación, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han reaparecido públicamente sin hacer declaraciones y manteniéndose al margen de las informaciones que apuntan a una posible infidelidad por parte del empresario.

A pesar de las especulaciones sobre su vida privada, tanto Tamara como Íñigo han preferido no hacer caso a los rumores y evadir las preguntas que rondan sobre su relación y los posibles problemas matrimoniales que atraviesan.

Por su parte, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, quien no ha dudado en responder a las informaciones de infidelidad. Con una sonrisa, la actriz deja claro que no entra en estos temas, asegurando: "Aquí es cuando dejo de hablar. Ya sabéis que yo no hablo de estas cosas. Eso es como la frase, todo el mundo que no quiere ser preguntado, dice esa frase. No voy a hablar, de verdad".

En cuanto a si apoya a la pareja, Alejandra ha sido clara y ha preferido mantener su postura: "Yo todo fenomenal, eso es lo único que te puedo responder, yo hablo por mí, no por los demás".

A pesar de la tensión mediática, la actriz se detuvo a saludar y abrazar a una fan en silla de ruedas que la esperaba a la salida de los Premios Fotogramas de Plata, besándola en varias ocasiones y demostrando su amabilidad. Aunque intentaba marcharse para casa, los fans la interrumpieron en repetidas ocasiones pidiendo fotos, algo a lo que la actriz accedió encantada, dejando claro que mantiene una relación muy cercana con su público.

El extraño comentario de Tamara Falcó

Después de la polémica que ha protagonizado Íñigo Onieva tras ser visto en uno de los hoteles más céntricos de Madrid durante la tarde-noche del día de San Valentín sin la compañía de Tamara Falcó, la pareja ha reaparecido ante las cámaras disfrutando de una comida en el restaurante del que es socio el empresario.

La Marquesa de Griñón reaparecía esta semana en el photocall de Pedro del Hierro -durante la presentación de su colección OI25-26 'El Pellizco' en la 81ª edición de MBFWM- y allí comentó que se trató de una estrategia para despistar a la prensa... y, a la vista está que entre ellos todo sigue igual de bien. "Llevas el zapato desatado", le decía Tamara a su marido al salir del restaurante para que tuviera cuidado al subirse a la moto y sin querer hacer ninguna declaración, se montaba con él hasta desaparecer delante de las cámaras.

La hija de Isabel Preysler aprovechó su presencia en la MBFWM para desmentir cualquier tipo de bulo o rumor sobre una posible crisis matrimonial entre ellos y hoy ha preferido guardar silencio, demostrando con una imagen que siguen tan unidos que el primer día. Una comida en la que también ha asistido Jaime, el hermano de Íñigo, que salía unos minutos junto a unos amigos... por lo que ha podido tratarse de una comida entre el círculo más cercano del empresario que su mujer no se ha querido perder.