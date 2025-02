Manu Tenorio rompe su silencio tras la polémica "cobra" a Nuria Fergó y los rumores de separación de Silvia Casas: "Enfadado"

El nombre de Manu Tenorio ha estado asociado a la polémica en los últimos tiempos. Tras salir a la luz su problema con los inquiokupas que tiene en su casa de Sanlúcar de Barrameda, el artista no ha dejado de protagonizar titulares por diferentes motivos.

Además, el pasado miércoles Tenorio coincidía en una entrega de premios en Madrid con Nuria Fergó, y el andaluz pasaba por delante de su compañera y amiga ante la prensa sin saludarla, una llamativa actitud que fue de lo más comentada. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que ambos aclaraban poco después que si no se habían saludado en público es porque llevaban un rato juntos en el lugar.

Y si con esto no había suficiente, hace unos días su matrimonio con Silvia Casas, con quien mantiene una relación desde hace casi 20 años y tiene un hijo en común, se vio salpicado, de nuevo, por los rumores de crisis.

Polémicas a las que Manu prefiera no responder... El cantante ha sido grabado por las cámaras de Europa Press y, con una sonrisa y sorprendido por todo lo que se está diciendo sobre él, ha evitado comentar nada sobre su matrimonio con Silvia, sin confirmar ni desmentir si es cierto que están atravesando una grave crisis. "Todo bien gracias. Con muchos proyectos gracias a Dios, pero no tengo nada que comentar al respecto" ha afirmado ante las cámaras.

El polémico encuentro con Nuria Fergó

Sorprendente reacción de Manu Tenorio al encontrarse en el photocall de los premios Aevea este miércoles en Madrid a Nuria Fergó, cuando a pesar de la presencia de cámaras grabando el momento el andaluz ha ignorado completamente a su compañera en 'Operación Triunfo', pasando de largo por delante de ella sin ni siquiera mirarla mientras la artista se quedaba alucinada y con la mano suspendida en el aire para decirle 'hola' sin éxito.

Candela Rodríguez / Roberto González / EP

Los triunfitos, que se conocieron en la primera edición del talent musical en 2002 y vivieron un breve pero mediático idilio mientras convivían en la academia más famosa de la pequeña pantalla junto a David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, o Rosa López entre otros, siempre han presumido de tener una maravillosa relación y de haber mantenido su amistad dos décadas después de su paso por 'OT'.

De ahí que haya llamado especialmente la atención que Manu haya hecho este desplante público a Fergó, incapaz de disimular su sorpresa al hacer el amago de saludar a su compañero y ver que este la ignoraba como si fuese invisible.

Quien sabe si no la vio, puesto que no era el día del cantante, que más serio que nunca ha esquivado las preguntas de la prensa y no ha querido hacer ninguna declaración después de que hace días varios medios de comunicación asegurasen que se dedica a escribir por redes sociales a mujeres con pareja, a pesar de que él está felizmente casado con Silvia Casas desde 2008.