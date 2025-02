Qué fue de Melyssa Pinto: de sufrir por Tom en "La isla de las tentaciones" a triunfar en la moda

Melyssa Pinto es una de las concursantes más queridas de "La isla de las tentaciones". Sufrió mucho por su pareja y la audiencia conectó con su dolor. La catalana ya era conocida en televisión por su paso por "Mujeres y Hombres y Vicebersa", pero en el programa de parejas y tentadores su figura cobro protagonismo mediático hasta el punto de que, más tarde, participó en Supervivientes. Esta ola de popularidad le procuró a Melyssa los seguidores suficiente para dedicarse a lo que realmente le gusta: el mundo de la moda.

La concursante acudió a "La isla de las tentaciones" junto a su pareja, Tom Brusse. Ella desconfiaba mucho de él y ensegudia empezaron los líos. Su novio comenzó a dejarse llevar con Sandra, una de las tentadoras, y Melyssa no lo soportó. Fue la primera concursante en saltarse las normas y acudir en medio de la noche a la villa donde se encontraban los chicos y le pidió explicaciones a Tom. Después de este momentazo televisivo, se metió a la audiencia en el bolsillo. Vivió intensamente su paso por el programa, decidió respetarse más a sí misma y se fue sin Tom. A partir de ahí, su presencia en televisión era habitual. Hasta el punto que Telecinco la fichó para participar en Supervivientes.

En Honduras, Melyssa sacó la garra. Mostró a la audiencia su valentía y su fuerza a la hora de enfrenarse a las pruebas semanales y a sus miedos más profundos. Le tocó enfrentarse de nuevo a Tom y a su pareja Sandra. Convenció de nuevo a la audiencia y sus redes sociales no dejaban de crecer. Su fama le otorgó la posibilidad de deciarse a las redes sociales. En Instagram tiene más de un millón seguidores.

¿Qué fue de Melyssa Pinto tras "La isla de las tentaciones" y "Supervivientes"? Su vida está ahora en la moda: acude a muchos eventos, trabaja con marcas de primera línea gracias al buen funcionamiento de sus redes sociales y se ha vuelto a enamorar. Él se llama Marco y tiene una relación seria y sana, tal como ella misma describe. Con él está cumpliendo otro de sus sueños: viajar por todo el mundo. Abu Dhabi, Ibiza, Nueva York, Mónaco, Maldivas… son algunos de sus últimos destinos.

¿Volverá Melyssa a la televisión? No parece que sea su intención. “Nunca he sentido que la televisión haya sido un trabajo, he sido yo viviendo situaciones que en mi día a día no hubiera vivido jamás o eso creo. Quizá por eso lo he pasado tan mal y tan bien, porque para mí era mi realidad no un escenario donde ser otra persona. Pero no, no lo echo de menos, agradezco lo bueno que me ha traído y también el aprendizaje de los malos”, confesó a sus seguidores.

Amor, viajes, lujo... así es la vida ahora de Melyssa Pinto.