Nuevo drama para Anabel Pantoja tras cuestionarse la paternidad: "Presentó una denuncia para realizarse una prueba de ADN"

En medio de uno de los momentos más complicados de su vida, Anabel Pantoja sigue en el ojo del huracán. La influencer no solo está siendo investigada por un presunto delito de maltrato infantil, sino que además sigue teniendo un frente judicial abierto con Luis Vicente Rico, 'Pinocho', quien lucha por demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja.

A pesar de la disputa legal que los enfrenta, Pinocho ha mostrado públicamente su apoyo a Anabel y a su pareja, David Rodríguez, en esta difícil situación. Con palabras de respaldo, asegura al equipo de Europa Press que está de su lado: "Siempre. Respecto a ese tema siempre. Tanto a Anabel como a su pareja, claro que sí".

María González Falcó

Más allá de la polémica, el sevillano quiere restar dramatismo a la situación y enfocarse en lo realmente importante: el bienestar de la niña. En sus declaraciones, destaca que lo único que espera es que todo se resuelva lo antes posible: "La niña está bien y ya está. Que se solucione lo antes posible y que sean felices, que es lo que les toca, que es una etapa muy bonita". Además, defiende a la influencer asegurando que cree que todo se trata de un malentendido.

Sobre la presión mediática que la sobrina de Isabel Pantoja está recibiendo, Pinocho muestra empatía y asegura que entiende que esté sobrepasada: "Es que es normal, ¿no? La presión que le están dando los medios y demás".

Mientras tanto, el caso legal que enfrenta a Anabel con Pinocho sigue paralizado. El sevillano, que presentó una denuncia para realizarse una prueba de ADN y demostrar su parentesco con Bernardo Pantoja, explicó que el proceso avanza con lentitud: "Aquí en Sevilla se mandó a casa de la madre de Merchi, no la quiso coger y nada, estamos esperando. Sabemos que ha mandado allí a Canarias y nada, la justicia va muy lenta y estamos esperando, simplemente".

Por ahora, todo apunta a que el conflicto legal entre los supuestos hermanos sigue paralizado mientras la colaboradora de televisión centra todas sus fuerzas en su bebé y en superar la complicada situación que atraviesa.

¿Un topo en el entorno de Anabel Pantoja?

A raíz de que Belén Esteban comentase en su programa, 'Ni que fuéramos Shhh', esta semana que cree que hay alguien del entorno de Anabel Pantoja que está filtrando información de la influencer y su pareja, muchas han sido las especulaciones que se han hecho.

Sin embargo, la colaboradora de televisión, viendo la polémica que se ha generado en busca del 'topo', también explicaba que es una opinión personal al ver que el programa 'Vamos a ver' estaba en casa de su amiga de madrugada el día que esta iba a viajar hasta Sevilla con su pareja y su hija. Uno de los nombres que han salido a la palestra mediática ha sido el de Raquel Bollo, que siempre está en el foco mediático cuando se habla de 'topos' de la familia Pantoja por el simple hecho de trabajar en televisión y defender a la familia.

Este fin de semana, la diseñadora se ha dejado ver ante las cámaras y ha desmentido que ella sea la topa de la sobrina de Isabel Pantoja: "Pues no la busques aquí", contestaba de manera firme. Además, cuando le preguntaban si estará apoyando a Anabel en estos momentos tan complicados por la investigación a la que está siendo sometida, dejaba claro que "siempre" y añadía: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He sido bastante clara".