"Renard", la respuesta de Pasapalabra que le hace ganar 1.542.000 euros

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos de la televisión. El formato que presenta Roberto Leal en Antena 3 es uno de los que tiene más seguidores de la televisión en abierto. Cada día se enganchan a su emisión millones de personas.

La simpatía del presnetador, sus concursantes y los invitados es la mezcla perfecta junto con unos divertidos juegos asquibles para todo tipo de público.

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Valleés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Telecinco intentó por todos los medios evitar la fuga de los espectadores que habitualmente consumen este tipo de concursos. Pero no lo consiguió. Recuperó formatos como el Precio Justo o Alta Tensión que en su día habían tenido mucho éxito en la cadena de Mediaset y en Cuatro pero que tuvieron que pasar a mejor vida en otros canales al no conseguir el éxito que se esperaba de ellos. En la época en Telecinco, con Christian Gálvez al frente, Paspalabra contó con el asturiano Fran González, que consiguió un premio millonario tras cientos de programas luchando por el bote. Después de haber rozado la deseada recompensa en 15 ocasiones contestando 24 de las 25 preguntas de la prueba final, el concursante de 29 años se hizo con el premio al responder 'Renard' a la última pregunta, "Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar 'La France' en 1884". Francisco González, vecino de Oviedo y licenciado en Biología, llegó al programa después de que le animaran sus familiares y amigos. Todos querían que se presentara. Sabían que tenía posibilidades porque Fran (tal y como él mismo reconoció en una entrevista en este periódico de la que tienes el vídeo a continuación de este párrafo), llevaba años viendo 'Pasapalabra'. Se lo había visto incluso "cuando lo emitía otra cadena" (no hay que olvidar que este formato empezó en Antena 3. Lo cierto es que González se había estudiado todos los programas. "Cuando no podía me los grababa", confiesa. Y buscaba en el diccionario. Su nivel de control llegó a ser tal que acabó presentándose. Y, no solo eso, sino que finalmente ha acabado ganando el rosco del programa.

Sigue el duelo

Ahora son Manu y Rosa los que buscan hacer historia del programa y hacerse con el jugosos bote, que ya supera los 1,2 millones de euros. Las tornas pueden cambiar en El Rosco en cuestión de segundos. Rosa estaba viviendo una tarde para olvidar mientras que Manu arrasaba. Sin embargo, la tenacidad de la concursante ha llevado la prueba al límite en un desenlace apasionante. Como ha dicho Roberto Leal, son dos artistas de los conocimientos. Además, el madrileño ha vuelto a demostrar su maestría como poeta con sus versos de despedida a José Mercé, Eva Isanta, Carla Nieto y Leo Ortizgris.

La racha de los dos concursantes ha sido totalmente opuesta durante la primera vuelta. Manu ha ido a velocidad de crucero, llegando a una distancia de trece aciertos de ventaja: 18-5. En cambio, Rosa ha cometidos dos fallos casi consecutivos fruto, una vez más, de las prisas al responder. Sin embargo, ha raíz de ese parcial, la gallega ha comenzado a reaccionar.

Manu, con 22 aciertos que parecían asegurar su victoria, se ha permitido ir a por el bote. Ha asumido el riesgo y ha fallado, lo que ha devuelto toda la emoción al duelo. Rosa, con el reto de acertar las tres letras que le quedaban en ese momento, se ha aferrado a una remontada épica.