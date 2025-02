Saltan las alarmas y Marta Peñate se ve obligada a hablar sobre su embarazo: "No os miento"

Tras sus últimos movimientos en televisión han saltado todas las alarmas y, por eso, Marta Peñate se ha visto obligada a hablar sobre su embarazo: "No os miento".

Y es que la colaboradora de Gran Hermano lleva mucho tiempo queriendo quedarse embarazada. Estos días le ha llamado mucho la atención a sus seguidores que Marta fuese a la televisión vistiendo ropa suelta, tanto, que muchos han pensado que estaba embarazada.

Por eso, Marta ha hecho un vídeo en sus redes sociales donde explica que no está embarazada, que quizá ha engordado unos pocos kilos y por eso la ven así, pero no. "No os miento cuando digo que tengo que esperar un mes aún para otro intento", cuenta.

Publicación de Marta Peñate. / Instagram de Marta Peñate @martapenateamador

