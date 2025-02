¿Tienes la plancha quemada? Esta es la solución para limpiarla (y gastando menos de 2 euros)

Seguro que te ha pasado: tienes la suela de la plancha quemada y no funciona bien. Pero el problema no es solo que no planche bien, sino que puede dañar las prendas. Más allá de eso, la acumulación de residuos como sales minerales, almidones y otros compuestos en la base y en el interior de la plancha puede afectar su rendimiento, por lo que es fundamental llevar a cabo un proceso de limpieza riguroso y regular. A continuación, explicamos de forma detallada cómo se limpia una plancha de forma regular y cuando está quemada con productos que cuestan menos de 2 euros.

Limpieza regular

Descalcificación de la plancha

Para eliminar los depósitos minerales, que son comunes en las planchas de vapor, se recomienda realizar una descalcificación. Mezcle partes iguales de agua destilada y vinagre blanco. Llene el tanque de agua de la plancha con esta solución y encienda la plancha a su máxima temperatura. Active la función de vapor, permitiendo que el sistema interno se limpie. Posteriormente, vacíe el tanque y enjuáguelo con agua destilada para remover cualquier residuo de vinagre.

Limpieza de la suela

La suela de la plancha suele estar expuesta a residuos de tela, almidones y otros compuestos. Para su correcta limpieza, realice una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Aplique la pasta sobre la suela de la plancha (asegurándose de que esté fría y desconectada) y frote suavemente con un paño de microfibra. Posteriormente, limpie con un paño humedecido y finalmente seque completamente.

Mantenimiento

Después de cada uso, es recomendable vaciar el tanque de agua y limpiar la suela con un paño limpio. Esto evitará la acumulación de residuos y mejorará significativamente el rendimiento del equipo. Además, realice una descalcificación mensual si usa agua del grifo.

Precauciones

Es esencial desconectar la plancha antes de iniciar cualquier tipo de limpieza para garantizar la seguridad. Evite el uso de cepillos metálicos o productos de limpieza abrasivos que puedan dañar la superficie de la plancha. Además, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a limpieza y mantenimiento para mantener la garantía del producto.

¿Y si se me quema la plancha?

Para una limpieza efectiva de la suela de la plancha, se pueden utilizar varias técnicas básicas:

Uso de vinagre y sal

Vinagre: Extendido por su capacidad como limpiador natural, se puede utilizar vinagre blanco para eliminar quemaduras leves. Mezcle partes iguales de vinagre blanco y agua. Moje un paño suave en esta solución y frote delicadamente la suela de la plancha.

Sal de mesa: Es útil para residuos más persistentes. Coloque una hoja de papel de aluminio en una tabla de planchar y espolvoree una capa de sal sobre ella. Caliente la plancha a un nivel medio y pásela sobre la sal, aplicando una ligera presión. La fricción entre la sal y la suela ayudará a eliminar los residuos adheridos.

Limpiador específico para planchas

Existe una variedad de limpiadores comerciales diseñados específicamente para la limpieza de suelas de planchas. Estos productos generalmente contienen agentes químicos que disuelven residuos de quemaduras sin dañar la superficie. Siga siempre las instrucciones del fabricante al aplicar estos limpiadores.

Prevención de quemaduras futuras

Para evitar que la plancha se queme nuevamente, es fundamental seguir ciertas medidas preventivas: