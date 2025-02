El zasca de un famoso actor de Hollywood a Terelu Campos tras su estreno en el teatro: "Intrusa"

Terelu Campos está a punto de vivir una de las experiencias más desafiantes de su carrera: su estreno en el teatro como protagonista en la comedia "Santa Lola". La obra, producida por su amiga Lara Dibildos, se estrenará el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid y luego iniciará una gira por diversas ciudades de España.

A pesar de que se trata de un proyecto ilusionante para la presentadora, también ha generado una oleada de comentarios críticos, algunos de los cuales la acusan de intrusismo profesional en el mundo de la interpretación. Frente a estos cuestionamientos, Terelu ha dejado claro cuál es su postura y cómo afronta las críticas.

La comunicadora asegura que ya contaba con que hubiera detractores, por eso ha decidido no escuchar a nadie que quiera hacer daño. Únicamente tendrá en cuenta la opinión de su familia y afortunadamente cuenta con el respaldo de todo su entorno porque incluso su hija Alejandra ha desvelado que fue ella la que animó a su madre a dar un giro a su carrera. Aunque Terelu Campos es conocida por su trayectoria en la televisión, esta no es la primera vez que incursiona en la interpretación. Ya participó con un exitoso papel en la serie "Paquita Salas" de Netflix y participó en otros programas de televisión. La propuesta del teatro llegó de la mano de Lara Dibildos, quien la animó a aceptar el papel protagonista en Santa Lola. La historia de la obra gira en torno a una mujer que fallece en su despedida de soltera.

Críticas por su nuevo trabajo

El entusiasmo por el proyecto ha sido evidente desde el principio, pero también lo han sido las críticas. Algunos actores y tertulianos han cuestionado su incursión en la interpretación teatral, argumentando que no tiene una formación específica en la materia. Entre los comentarios más sonados están los de Alba Carrillo, quien ha insinuado que el papel de Terelu fue ofrecido antes a otras actrices.

Antonio Banderas le ha enviado un mensaje a Terelu Campos en su nueva faceta de actriz: "que tenga toda la suerte del mundo". El actor malagueño no considera que sea intrusismo: "no", zanjó el actor.

Jota Caral / Manuel Riu

Mariano Peña, uno de los protagonistas de Aida opinaba hace unos días sobre la nueva faceta de Terelu Campos como actriz y desvelaba que "me parece bien y mal. Si le sigue llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. El pecado, por así llamarlo, no es de ella, es de los que la llaman".

Unas palabras duras que matizaba explicando que "ella viene del mundo de la comunicación. Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises, que ahora también...", dejando claro que no está del todo de acuerdo a esta irrupción: "El mundillo este, que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor, ya me parece...".

La colaboradora de televisión ha recibido muchas críticas y al ser preguntada por ellas, ha confesado que "me parece normal" porque "cada uno puede opinar"... pero, ¿qué le han parecido las palabras de Mariano?

Terelu ha explicado que "está en todo su derecho" de dar su opinión y "además, ¿por qué me voy a enfadar? Encima con un actorazo como él, por Dios, con el que me lo he pasado divinamente".

Además, la comunicadora ha hablado sobre le conflicto que pueda tener con sus excompañeros de 'Sálvame Diario' y ha dejado claro que "no tengo nunca problema con nadie, no me meto nunca con nadie y jamás en mi vida me he metido con ningún compañero y lo saben".

Lejos de dejarse afectar por los comentarios negativos, Terelu ha adoptado una postura firme. Ha reconocido que comprende las preocupaciones de quienes han estudiado la profesión actoral durante años, pero también ha dejado claro que ella no pretende quitarle oportunidades a nadie. En sus propias palabras, la televisión también ha sido invadido por actores que han probado suerte como presentadores sin que ella lo considere una falta de respeto a su oficio.