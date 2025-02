La dura noticia tras la eliminación de Pasapalabra: "No lo saben ni en mi casa..."

Esta nueva etapa de Paspalabra está dejando momentos inolvidables. Unos de los más destacados es todas las víctimas que se ha cobrado la temida silla azul, como la inesperada derrota de Nacho Mangut, uno de los rostros más conocidos del programa. En uno de estos momentos de lucha por la permanencia, Rosa ha tenido que enfrentarse en la silla azul a Pablo, aspirante a convertirse en concursante de Pasapalabra. Para ello, debía ganar a Rosa, que en el programa anterior se la jugó en El Rosco para evitar el empate, pero un fallo suyo y un acierto de Manu en el último momento la enviaron directa a la Silla Azul.

Pablo le ha contado al equipo del programa que lo primero que haría si se llevase el bote sería practicar buceo y saltar en paracaídas. “Querría ir a la Gran Barrera de Coral y lanzarme desde allí ya directamente vestido para no perder el tiempo”, ha explicado el aspirante dejando claro su lado aventurero. “Esto en concreto en casa no lo saben”, ha recalcado entre risas Pablo. Aunque conocen su lado aventurero, ha querido guardarse este deseo soñando en concursar en Pasapalabra.

Pablo no pudo finalmente contra Rosa, que continuaba su aventura en el concurso.

Hacía mucho tiempo que un concursante no se situaba a una sola letra de completar El Rosco de Pasapalabra. Manu ha vuelto a vivir ese momento de máxima expectación, por tercera vez en sus 197 programas. El destino ha deparado una explosiva casualidad: es cuando Rafa Castaño conquistó el histórico bote de 2.272.000 euros.

Además, el madrileño ha comenzado la prueba de forma arrolladora: con once aciertos de un tirón. La M le ha hecho frenar antes de seguir con una primera vuelta fulgurante. En el atril de al lado, Rosa ha intentado concentrarse en su propio Rosco, que se la ha puesto ya cuesta arriba en la D al confundir “demanda” con “denuncia”. Siempre luchadora, la gallega no ha tirado la toalla hasta que su rival ha llegado a los 24 aciertos. A Manu sólo le faltaba responder precisamente esa M que se le había quedado pendiente. Hacía más de siete meses, desde el 17 de julio del año pasado, que no estaba tan cerca de la hazaña. Ha jugado por un bote de 1.276.000 euros. El silencio se ha hecho en el plató cuando Roberto Leal ha vuelto a leerle la pregunta: “Nombre de la comunidad artística fundada por Justus Jorgensen en 1934 en la ciudad australiana de Melbourne”.

Un duelo que además engancha por la relación de los concursantes. La calma que transmite Rosa Rodríguezes contagiosa. Su sonrisa, también. En una veintena de programas, se ha ganado el cariño y la admiración de todos los espectadores de Pasapalabra y ella asegura que está cumpliendo "un sueño". "Es exactamente como me lo imaginaba y eso me hace muy feliz", confiesa en esta entrevista exclusiva para la web. Su vida ha cambiado mucho desde que empezó a concursar. Ha dejado aparcada temporalmente su profesión como profesora de español y de inglés para poder centrarse en esta experiencia. "Es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo", nos comenta.

La aventura de Rosa en Pasapalabra tiene otro nombre propio: el de Manu, con quien mantiene un duelo apasionante. "Es un encanto", afirma. De hecho, recuerda cómo hizo más fácil su primer día en el programa: "Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él".