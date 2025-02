El hijo de Ortega Cano hace saltar la sorpresa y confirma la reconciliación con Rocío Carrasco: "Estabilidad emocional, mental"

El pasado 21 de febrero Gloria Camila cumplió 29 años y, tras unos meses especialmente intensos por su ruptura con David García, el lanzamiento de su firma de moda, y la aparatosa caída que sufrió José Ortega Cano en el metro, ha decidido celebrar por todo lo alto su cumpleaños con una fiesta temática con las personas más importantes de su vida.

Con los Latin Grammy como 'dresscode' para todos los invitados, la hija de Rocío Jurado acaparó todas las miradas caracterizada como Karol G, con su icónica melena rosa y un look con minifalda, botas altas con cordones y gafas de sol en el mismo color; mientras su padre, su hermano José Fernando, su primo David Flores -que acudió con Rocío, hija de Gloria Mohedano, ante la llamativa ausencia de Rocío Flores- y amigos como Omar Sánchez, Raúl Castillo -de Miguel Bosé- Bea Jarrín -de Jennifer López- y Jacobo Ostos optaron por estilismos menos llamativos, dejando todo el protagonismo a la cumpleañera.

Luciendo la mejor de sus sonrisas, Gloria llegaba muy emocionada a su fiesta, confesando que lo único que le le pide en estos momentos a la vida es "salud, estabilidad emocional, mental y laboral. Y todo lo que pueda", dejando en el aire cuál es su deseo para los 29 porque si lo dice en voz alta no se cumple.

Esquiva, la hija de Ortega Cano tampoco ha querido desvelar si la ha felicitado su hermana Rocío Carrasco, concentrada en abrir la puerta del local donde se celebraba la fiesta para hacer oídos sordos a la pregunta de si le gustaría acercar posturas por su cumpleaños.

Más directo se ha mostrado José Fernando, que con un simple "sí" ha reconocido que estaría dispuesto a recuperar la relación con la mujer de Fidel Albiac.

Una cita muy especial en la que Jacobo Ostos ha reaccionado con ironía a las declaraciones de Jaime Ostos afirmando que piensa escribir un libro para contestar a Mari Ángeles Grajal: "Best seller". "Yo no le tengo miedo ni a la muerte" ha asegurado, dejando claro que no le preocupa lo que pueda contar su hermano. "Que me denuncie. Ya se demostrará que se equivoca" ha sentenciado, advirtiendo al hijo de Consuelo Alcalá que le va a tocar "apoquinar" cuando la Justicia le de la razón a él.

Sin relación

Gloria Camila no mantiene ningun tipo de relación con su hermana Rocío Jurado. Sobre todo, desde la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Con quien tampoco mantiene ningún tipo de relación es con Rocío Flores, su hija mayor, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores. De hecho, Carrasco ha perdido las batallas legales a las que se ha ido enfrentando con su ex. Hace apenas un año, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba condena impuesta el pasado mes de julio por el juez de lo Penal número 13 de Madrid a Rocío Carrasco por impago de la pensión de 200 euros a su hijo David Flores desde enero de 2018. Aunque aún puede recurrir ante el Supremo, la condena fija una multa de 900 euros y una indemnización para el joven de 13.200 euros.

Ante la Audiencia, la hija de Rocío Jurado alegó vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa al serle denegados durante el juicio varios medios de prueba, que consideraba necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Se trataba de diligencias sobre la prestación de incapacidad cobrada por su hijo, que se consideraron irrelevantes para este caso. Además, Rocío Carrasco también ha sido condenada por la audiencia provincial de Madrid por no pasar la pensión alimenticia a su hijo, Antonio David Flores Carrasco de 2018 a 2021. Un varapalo judicial ante el que ya no cabe recurso y que supone un nuevo revés para la madre de Rocío Flores. Una victoria a la que ha reaccionado la hija del matrimonio, Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado no tiene desde hace años ningún trato con su madre. Menos aúnd esde que se estrenó el documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva.

El programa terminó con el trabajo de Antonio David como colaborador o participante en diferentes programas y realitys de Telecinco. El exguardiacivil fue despedido de manera fulminante de La Fábrica de la Tele (productora encargada de programas como Sálvame o Deluxe, donde colaboraba) y vetado en Mediaset. Su hija Rocío, que por entonces colaboraba en Ana Rosa tampoco renovó y se alejó de la televisión para trabajar en una empresa cosmética. De esta manera, Rocío Flores y su hermano David solo mantienen relación con su padre. Por ello no es de extrañar que ayer Rocío subiera una imagen a sus stories de Instagram donde se leía el siguiente mensaje: "Febrero, 21 No olvides mirar a tu alrededor y apreciar las cosas que también están saliendo bien". En el post también citaba a su padre y le escribía un "Tq".