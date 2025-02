Sale a la luz el delito de uno de los nuevos Mozos de Arousa en Reacción en cadena: "Había muchas cámaras y me pillaron"

'Desperdigaos andaluces' es el equipo visitante que prueba suerte en 'Reacción en cadena'. Su principal objetivo es desbancar a 'Los Huertanos' y lograr quedarse en el programa.

Javi, Mandi y Edu son los concursantes de este equipo contrincante y Mandi comenzaba explicando por qué se hacen llamar así: "Somos todos andaluces, pero actualmente vivimos en diferentes zonas de España. Javi reside en Madrid, Edu en Málaga y yo en Sevilla". Durante la prueba el 'centro de la cadena', mientras el equipo 'Desperdigaos andaluces' averiguaba las palabras, salía la palabra Ness, en referencia al Lago Ness de Escocia, uno de los lugares más famosos del mundo por sus misterios que hablan de la existencia de un animal legendario.

Acto seguido, Ion Aramendi planteaba: "¿Sabéis quién más habitó en Escocia?" y él mismo respondía a continuación: "Víctor, y creo que no puede volver allí". En ese momento, el concursante tomaba la palabra y aseguraba, que iba a confesar algo que solo sus compañeros sabían de su época viviendo en Edimburgo: "Entraba a los bares y veía muchos vasos más llenos que vacíos que aparentemente no tenían dueño y decidí apropiarme de ellos". "¿Te echaron?" preguntaba el presentador a Víctor y él respondía: "Se ve que había muchas cámaras y me pillaron. Hubo una temporada que no podía entrar en estos sitios y en una fiesta de disfraces conseguí sortear la seguridad, pero mi hermano no y como se parecía a mí, se lo llevaron pensando que era yo". Tras escuchar esta gran historia del concursante de 'Los Huertanos', Ion Aramendi pedía perdón a Escocia y en concreto, a esta discoteca donde Víctor no se comportó como debía: "Fue una época muy complicada", apuntaba el murciano.

Ion Aramendi, a una concursante: "¿Cuánto mides?"

'Más Moral' es el equipo visitante de chicas que viene de Alcoy y que acuden a 'Reacción en cadena' dispuestas a desbancar al trio murciano formado por 'Los Huertanos'.el presentador se fijaba en la gran estatura de Jose y exclamaba: "¡Eres altísima!", para a continuación preguntarle: "¿Cuánto mides?" Jose decía que "un poquito" y confesaba que mide 1,87 metros. "Madre mía, eres la más alta de Alcoy, qué maravilla", apuntaba Ion Aramendi.

El equipo de chicas de Alcoy, en Alicante, eran las primeras en jugar a complicidad ganadora. Nuria, Jose y Susa lo hacían bastante bien para ser la primera vez que se enfrentaban a esta prueba y conseguían acertar siete palabras. Tanto es asa, que 'Los Huertanos' vivían momentos de mucha tensión ya que les quedaban solo 5 segundos y estaban empatados con el equipo visitante. Finalmente, se ponían manos a la obra y con agilidad y rapidez lograban llegar a las nueve palabras correctas y terminaban eliminado al equipo 'Mas Moral'.

Con un bote acumulado de 113.000 euros, el equipo de Murcia comenzaba 'la última cadena'. Esta prueba es complicada y aunque jugaban bien sus cartas, llegaban a la palabra final con 3.532 euros. Pero no terminaba ahí, elegían usar el eslabón misterioso y partían el premio por la mitad para intentar acercarse a la última palabra, ellos decidían elegir la palabra "maquinas" y hacían bien porque acertaban y acumulaban el dinero a su bote en el concurso.