Estas son las comunidades que hacen macropuentes escolares de hasta nueve días por Carnaval (y las que no tienen ni un festivo)

El Carnaval ya está aquí y con la fiesta de los disfraces llega un parón escolar. No en todas las comunidades autónomas es así, pero sí en la mayoría. Los colegios e institutos de Cantabria tienen un macropuente de hasta nueve días si contamos fines de semana. El descanso abarca desde el pasado lunes 24 a este viernes 28. Pero esos días no lectivos unidos al fin de semana previo (el del 22 y 23) y posterior (1 y 2 de marzo) hacen un total de nueve jornadas sin clases. Navarra y País Vasco tampoco se quedan atrás y la comunidad educativa de estas regiones disfrutará de un superpuente de siete días: desde este jueves 27 al 5 de marzo.

En el lado opuesto se encuentran Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en donde no hay ni un solo festivo por Carnaval. Estudiantes y profesores solo tendrán sábado y domingo para disfrutar de los disfraces. En el medio se encuentran la mayoría de comunidades, con dos días no lectivos más el fin de semana. Por ejemplo, en Asturias no habrá clases desde este jueves hasta el martes 4 de marzo (cinco días en total) y en Galicia, de lunes a miércoles (cinco días también al contar el sábado y el domingo). En la Comunidad de Madrid libran este viernes y el lunes 3 de marzo; en Andalucía este jueves y viernes; en Castilla y León y Castilla La Mancha, lunes y martes...

Estos son puentes escolares por comunidades en Carnaval: