Soy abogado y esta propina es ilegal en España: alerta en el restaurante

"¿Es esta la mayor perrada que te han hecho en un restaurante?". Se lo pregunta el abogado Andrés Millán a Pablo Cabezali, instagramer especializado en gastronomía que se dedica a probar y valorar restaurantes por aquí y por allá. Ambos tienen nombres muy conocidos en redes sociales -"Lawtips" y "Cenando con Pablo"- y ambos se han unido para denunciar una práctica que está empezando a llegar a la hostelería en España. En su caso, lo detectaron en un establecimiento de Madrid. Lo mismo hicieron para otro caso de dudosa práctica en un bar asturiano.

Cabezali no tiene duda a la hora de contestar a Andrés Millán y dice que es una de las veces que más se ha sentido estafado o engañado con una cuenta en un restaurante. "De las que más. Pues claro, te llega el ticket a la mesa y ves 150 euros y crees que es lo que tienes que pagar, pero si te fijas, te han engañado con la fuente y con el tamaño", explica.

¿A qué se refiere el influencer gastronómico? Básicamente, a una práctica que han empezado a detectar en la hostelería española y que se extiende cada vez más. Algo a lo que no está habituado el consumidor español y que a ojos del abogado Andrés MiIlán puede resultar de dudosa legalidad.

Esta práctica, como otras, viene importada del sistema norteamericano. La hostelería y la restauración estadounidense tienen mecánicas diferentes, sobre todo a la hora de pagar la cuenta. Y a nadie se le escapa lo que impacta más a los españoles o europeos que cruzan el charco para ir a Estados Unidos por trabajo o vacaciones.

A la hora de consumir en un bar o ir a comer o cenar en un establecimiento les llega la sorpresa. Y es que el precio final no es únicamente las suma de lo consumido, sino que a esto le agregan un mínimo de un 10%. ¿A qué se atribuye este concepto? A lo que en España sería una propina voluntaria, que cada uno decide en función de cómo percibe que ha sido el servicio.

Sin embargo, en EE UU esta propina es obligatoria y la cargan directamente en la factura. La razón es que esto supone un suplemento de sueldo más que necesario para los camareros norteamericanos, que recibe un sueldo base muy bajo. El problema es que muchos clientes no habituados a ese sistema pueden percibir ese pago como algo sumamente injusto, máxime si uno recibe un servicio deficiente.

La propina a la americana detectada en España

El problema viene ahora cuando algunos negocios han querido implementar esta forma de hacer en España. "Esto vulnera la ley de consumidores y usuarios porque los precios no deben inducir a error o engaño. Debe estar claro cuál es el precio con impuestos incluidos", recalca el influencer "Lawtips". A lo que agrega: "Y, por otro lado, si quieren sugerirte una propina, debería estar con otra fuente y tamaño de letra, por separado, más pequeñito".

Sin embargo, en la factura que enseñan, de un restaurante de Madrid, el cargo por "propina sugerida" viene reflejado con la misma letra y tamaño como si fuera el total de la factura. Y la cuenta asciende entonces de 137 a 150,70 euros.

"Pero es que así parece que lo que costó son 150 pavos, claramente quieren engañar", espetan los dos influencers. Y ellos mismos se apostillan: "Te lo hacen así, tipo trampa para turistas o como si estuvieses en Estados Unidos, que te redondean ahí el 15, 18 o 20% de propina, que a veces marcan por defecto".

"Y no mola, además. O sea, incluso aunque fuera legal, no mola hacer este tipo de cosas porque el cliente ya lo percibe como, joder, tío, me quieres engañar", expresa "Cenando con Pablo"., que explica que "eso, de hecho, fue en una arrocería que está en la zona de Ópera en Madrid. Me gustó mucho el arroz, pero por ese gesto tan feo hasta me plantearía no regresar".

Se trata de un aviso por un tipo de práctica que está empezando a extenderse en España y que es vista por muchos clientes como poco menos que "una estafa". Es por eso que "Lawtips" y "Cenando con Pablo" han decidido alertar de ella mostrando un caso real.

Ese caso real, cuya factura exhiben, supone un intento de cargo, haciendo pasar la propina como algo obligatorio, de casi 14 euros más. Sin duda se trata de una cuantía de propina poco común en España para un ticket de 137 euros en un restaurante.