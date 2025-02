Soy carnicero y en esto me fijo al comprar para que me cobren menos por la carne

La carne picada es un básico en la cocina de muchas familias, ya que de ella se pueden sacar varias recetas sencillas que gustan a todo el mundo. A la hora de comprar, cada persona tiene sus preferencias, ya sea de supermercado o de carnicería, pero hay ciertas costumbres, ya muy extendidas, que pueden tener una cierta finalidad de estafa a la hora de comprar carne en la carnicería.

El carnicero y usuario de TikTok, @el_as_carnicero, ha revelado en sus redes una práctica que dice que es bastante habitual en las carnicerías y afecta al bolsillo de los consumidores, haciendo que paguen más de lo que deberían.

"A ver, un consejo, si vais a comprar carne picada y la máquina la tienen limpia, sé que más de uno se me va a echar encima, pero bueno, es lo suyo, lo legal". Así introduce 'El As Carnicero' este vídeo. Para a continuación explicar la razón por la que él pesa la carne después de picarla: "Este trozo de magro de cerdo pesa 305 gramos. Yo, si viene un cliente, hasta que no la pico no se la marco, ¿por qué? Porque ahora lo vais a ver." Comentaba el carnicero de la que procedía a picar la carne en la máquina.

"Acordaros que era 305 gramos. Hay más de uno que ha cogido y ya ha marcado lo que es la carne picada", añade mientras termina de poner toda la carne que ha salido de la máquina en una bandeja para volver a pesarlo y enseñarnos que el peso original de esa carne ahora se ha reducido a 225 gramos, 80 gramos menos de lo que era originalmente. "Mirar ahora lo que sale de carne picada. Vale, están mangando 80 gramos en la primera picada"; pero aunque haya menos carne de la que había originalmente, la cobrarán a su precio original.

"Por favor, siempre que os piquen la carne, que os la pesen luego", así concluye 'El As Carnicero' este consejo para evitar pagar de más por la carne picada en la carnicería.

Ir a la carnicería del barrio es una costumbre muy extendida en España, aunque la gente prefiere cada vez más comprar estos productos en el supermercado, estos pequeños comercios apuestan por ofrecerte carne fresca de calidad, además de un mejor asesoramiento a la hora de elegir el producto que necesites, y poniendo en práctica este "truco", podrás ahorrarte dinero a la hora de comprar en la carnicería.

Esto no quiere decir que en los supermercados no haya grandes carnicerías y enormes profesionales, que también los hay. Y muchos. En cualquier caso, los consejos de los carniceros que se apuntan a las redes sociales siempre son útiles, se haga la compra en el lugar que sea.

Así, a la hora de comprar carne picada para hacer unos macarrones a la boloñesa o una lasaña, o quizás berenjenas rellenas, es importante que nos fijemos en el procedimiento de pesaje y ticado de la carne en la balanza, toda vez que queda demostrado que si la máquina picadora está más o menos limpia la cantidad que nos acabarán entregando será ostensiblemente menor a la que entra en la máquina.