Lo que no se vio del espectáculo televisivo de Montoya que se llevó por delante a Manuel: "¡Mortadela! ¡Celador!"

En plena recta final de 'La Isla de las Tentaciones' los chicos, José Carlos Montoya, Eros, Álvaro y Tadeo, han vivido la hoguera más complicada de la edición al reencontrarse con los solteros favoritos de sus novias -Manuel, Rubén Torres, Borja y Simone- y con los que han caído en la tentación, y como no podía ser de otra manera, la tensión ha estallado por los aires.

Especialmente en el caso del novio de Anita Williams y de hombre con el que le ha sido infiel, que en su primer cara a cara nos han dejado momentos que pasarán a la historia de 'La Isla de las Tentaciones' y en los que, a pesar de su evidente enfado y de que no lo estaban pasando bien, nos han hecho reírnos a carcajadas. ¡Surrealista!

La cosa ya ha empezado 'calentita' cuando Manuel se ha plantado frente a Montoya con un plato de patatas fritas -haciendo referencia al mote que ha puesto al de Utrera de 'papafrita'- exclamando "cómo están mis cornudos favoritos?".

"Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!", ha reaccionado el novio de Anita, que tirando de sentido del humor se ha enfrentado al gaditano atacándolo sin piedad cuando este le ha dicho que su novia no había tardado ni cinco días en acostarse con él, recordándole lo bien que se lo pasan cada noche debajo de las sábanas: "¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra" ha espetado.

Y ha sido cuando Manuel ha asegurado que se ve fuera de la isla con Anita cuando Montoya, en su mejor versión, ha arremetido contra el tentador llamándole "chopped de aceitunas", "mortadela" o "celador", por la camisa ancha que llevaba puesta.

No se ha quedado ahí, ya que dispuesto a seguir regalándonos momentos virales que den la vuelta al mundo, se ha arrancado a cantar una canción dedicada al gaditano, "abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!" haciendo movimientos con brazos y piernas mientras sus compañeros no podían contener la risa.

"¡Cornudo! Eres el cornudo de esta edición. Buena cornamenta" ha reaccionado Manuel, al que Montoya, superándose a sí mismo, le ha llamado "escombro" y "papanatas" antes de lanzar su sentencia final dedicada a Anita: "Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez. Manuel Rodríguez cuarenta mil".