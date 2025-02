Borjamina, de los Mozos de Arousa, sorprende a sus seguidores con esta declaración: "Ya en libertad"

Los seguidores de Borjamina, de los Mozos de Arousa, resultaron sorprendidos tras escuchar esta declaración del joven gallego, que se hizo famoso tras su participación en Reacción en Cadena: "Ya en libertad".

Y es que Borjamina intervino este jueves en el programa Land Rober Tunai Show, al que ya ha acudido en varias ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión quería hacer unas aclaraciones.

Y es que, tanto él como sus compañeros ya han cobrado los 2,6 millones de euros que habían ganado en Reacción en Cadena, un dinero muy esperado, sobre todo por el tiempo que ha pasado desde que terminó su paso por el programa.

Pero eso no es lo único que le ha ocurrido al joven, y es que también ha expirado su contrato con Mediaset, algo que esperaban desde hace mucho tiempo, ya que eso les impedía participar en programas que no fueran de Mediaset sin pedir autorización antes. "Muy bien, ya en libertad, ya podemos hacer lo que queramos, ya no dependemos de nadie", explicó Borjamina, asegurando que esto ocurre "desde el 25 de febrero, que es cuando se cumplieron los tres meses desde que se emitió el último programa".

Pero ¿cuánto han cobrado los Mozos de Arousa? Pues de los 2,6 millones ganados, y tras quitar impuestos, cada uno de los tres concursantes se embolsará alrededor de medio millón de euros.

Reacción en Cadena, un emocionante concurso de televisión español presentado por Ion Aramendi desde su estreno el 19 de diciembre de 2022, ha logrado captar rápidamente la atención del público gracias a su atractivo formato. Inspirado en el programa estadounidense Chain Reaction, emitido por NBC en 1980, y adaptado de la exitosa versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente, el concurso presenta una dinámica singular que ha enamorado a los espectadores.

El programa enfrenta a dos equipos, cada uno compuesto por tres personas, que pueden ser amigos, familiares o compañeros de trabajo. Juntos, deben superar una serie de pruebas que consisten en resolver cadenas de palabras, acumulando dinero con cada acierto, y luchando por llevarse un premio final que puede alcanzar hasta los 150.000 euros. Las diferentes fases del juego aportan emoción y variabilidad al formato.

Palabras Encadenadas: En esta fase inicial, los participantes deben adivinar seis palabras relacionadas con un tema propuesto por Ion. La conexión entre ellas se basa en que la última letra de una palabra se convierte en la primera de la siguiente. Cada respuesta correcta agrega 2.000 euros al bote del equipo.

La Minicadena: Los concursantes deben identificar cinco palabras vinculadas a la letra de una canción. Cada palabra correcta añade 3.000 euros al bote, y si logran adivinar la canción, se suman 5.000 euros adicionales.

El Centro de la Cadena: En esta fase, los equipos deben resolver una cadena de siete palabras interrelacionadas. Cada acierto suma 5.000 euros al bote del equipo.

El Embudo: Los participantes intentan resolver un enigma sobre un personaje, lugar o cosa, con un máximo de cinco pistas. El valor de cada acierto varía dependiendo de cuántas pistas se necesiten. Desde el 29 de junio de 2023, esta prueba se juega en ocasiones especiales.

Una Lleva a la Otra: Este desafío consiste en adivinar una serie de eslabones hasta completar una cadena de siete palabras. Cada acierto agrega 12.000 euros al bote del equipo.

Complicidad Ganadora: Esta fase es el juego decisivo y eliminatorio. Los equipos tienen 60 segundos para adivinar la mayor cantidad de palabras posible. El equipo ganador se lleva el dinero acumulado hasta ese momento y regresa al programa al día siguiente.

La Última Cadena: El equipo ganador enfrenta la fase final, donde los participantes, de manera individual, deben resolver una cadena de quince palabras para asegurar el dinero acumulado.

La Última Palabra: Los jugadores intentan adivinar la última palabra con el dinero acumulado. Si no saben la respuesta, pueden comprar "El eslabón misterioso". Si aciertan, se llevan el premio, pero si fallan, no obtienen nada. En ambos casos, regresan al programa para intentar ganar nuevamente.

Formatos

Con su formato innovador y desafíos estratégicos, Reacción en Cadena se ha consolidado como un concurso vibrante y adictivo que mantiene a los espectadores enganchados episodio tras episodio.