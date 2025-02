Eva Soriano muestra sus moratones a Sonsoles Ónega: "No es agradable"

Y Ahora Sonsoles, el programa presentado por Sonsoles Ónega, recibió a la presentadora Eva Soriano, quien le mostró sus moratones: "No es agradable".

Y es que Soriano es una de las participantes de la próxima temporada de El Desafío, que presenta Roberto Leal, y acudió al programa de Sonsoles Ónega para contarle cómo le iba. La presentadora le mostrólas secuelas físicas que le está dejando el programa, mostrando unos moratones en las piernas que daban cuenta de la dureza del programa.

"Yo te puedo enseñar lo que me está haciendo físicamente el programa, pero no es agradable”, dijo Soriano mostrando sus maratones: “Esta pierna tiene el combo. Esto es de El Desafío. Para que luego digan que la tele es mentira. No puedo decir en qué pruebas son, pero son morados reales”.

Sonsoles Ónega Salcedo (Madrid, 30 de noviembre de 1977) es una reconocida periodista, presentadora de televisión y escritora española. Hija del periodista Fernando Ónega y Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega, se graduó en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, especializándose en medios audiovisuales.

Su carrera profesional comenzó en CNN+, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Posteriormente, trabajó en Cuatro y, en 2008, se unió a Telecinco, donde desempeñó durante diez años el rol de cronista parlamentaria, cubriendo el Congreso de los Diputados con gran dedicación. Entre 2018 y 2022, fue la presentadora de Ya es mediodía, un programa de actualidad y sucesos en la misma cadena. Además, fue analista política en el programa radiofónico La tarde de COPE.

En el ámbito literario, publicó en 2004 su primera novela corta, Calle Habana, esquina Obispo, y más tarde lanzó Donde Dios no estuvo, centrada en los atentados del 11-M. Sin embargo, su mayor éxito literario llegó con Después del amor (2017), una novela ambientada en la España de la II República.

En 2020, Sonsoles asumió un nuevo reto televisivo al presentar las galas dominicales de La casa fuerte, un reality de prime time. Durante 2021 y 2022, presentó Ya son las ocho.

Y ahora Sonsoles

En julio de 2022, fichó por Atresmedia Televisión para presentar Y ahora Sonsoles, un programa en Antena 3 que debutó el 24 de octubre de ese mismo año.

Más recientemente, en diciembre de 2023, participó como colaboradora especial en los episodios 2773 y 2775 de la última temporada de Amar es para siempre, donde interpretó a Sonsoles, jefa de prensa del alcalde madrileño Tierno Galván.