El inesperado comentario que han captado los micrófonos de El Programa de Ana Rosa y que deja al descubierto lo que une a Joaquín Prat y Claudia Bavel: "Es un delito"

Kiko Rivera volvía a convertirse en uno de los protagonistas de la crónica rosa tras salir a la luz el intercambio de mensajes que habría protagonizado con Claudia Bavel, actriz de contenido para adultos que se ha convertido en un rostro conocido por su idilio con Iker Casillas. Y es que al parecer, y según la versión de la catalana, habría mantenido un romance con el exfutbolista durante un año.

Ahora, la joven ha tirado de la manta con un escándalo en el que estarían involucrados otros rostros famosos como Joaquín Sánchez, exjugador del Betis y casado con Susana Saborido o Kiko Rivera, casado con Irene Rosales.

Un culebrón que parece que va para largo y sobre el que no ha dudado en opinar ni Joaquín Prat, presentador de El Programa de Ana Rosa, quien cuando creía que no los micros no graban ha soltado un inesperado comentario sobre la actriz de contenido para adultos.

Inesperado comentario

Mientras que Adriana Dorronsoro ha dado paso a un vídeo en el que se revelaba la identidad de otro jugador de fútbol que se habría puesto en contacto con Claudia, un micrófono abierto ha jugado una mala pasada a Joaquín, que preguntaba a sus compañeros si acaso "¿es un delito?" hablar con esta chica. No obstante, lo más probable es que se refiriera a aquellos famosos que están solteros.

Joaquín Prat es el hijo del icónico conductor televisivo Joaquín Prat, famoso, entre otros proyectos, por su participación en "El Precio Justo" durante su época en Televisión Española, además de haber estado al frente de numerosos programas de televisión. De hecho, la carrera profesional de Joaquín Prat hijo ha seguido un camino similar.

Joaquín Prat hijo inició su carrera en la cadena Ser, colaborando con Iñaki Gabilondo en el programa "Hoy por hoy". Sin embargo, no alcanzó el reconocimiento público hasta que dio el salto a la televisión, comenzando en las cadenas de Localia, pertenecientes al mismo grupo mediático que la Ser. Más tarde, se trasladó a Cuatro, donde presentaba el espacio "Visto y oído" junto a Raquel Sánchez Silva.

El verdadero impulso en su carrera llegó al incorporarse a "El Programa de Ana Rosa" con Ana Rosa Quintana, tras la salida de Óscar Martínez. Además de su labor en "El Programa de Ana Rosa", Joaquín Prat ha participado en galas navideñas de Telecinco y ha conducido el reality show "Campamento de verano".

Presentador

Más tarde, Joaquín Prat regresó a Cuatro como presentador de "Cuatro al día", aunque posteriormente volvió a Telecinco, donde condujo primero "¡Viva la fiesta!", luego "Ya es mediodía", y actualmente lidera los programas "El programa de Ana Rosa" y "Dinastías".