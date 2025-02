Kiko Matamoros confirma la crisis de pareja: "Hecho polvo"

Joaquín Sánchez está en el foco mediático tras filtrarse que habría intercambiado mensajes con Claudia Bavel en diciembre de 2023. No solamente eso, y es que el 20 de agosto de 2024, el exfutbolista se encontraba en la Ciudad condal negociando el fichaje de Vitor Roque e intentó quedar con la modelo de OnlyFans que ha sido relacionada con Iker Casillas y Kiko Rivera, entre otros. El andaluz le preguntó a la catalana dónde se encontraba y le invitó a acercarse al Hotel Colonial, donde estaba hospedado, para tomar una copa. Tras varios mensajes, no logran quedar, pero tuvieron algunas conversaciones subidas de tono: "Me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar por tu culpa", le dice Claudia, mientras que Sánchez le asegura que está "en ello".

El pasado miércoles, Belén Esteban explicó en 'Ni que fuéramos Shhh....' que el exfutbolista del Betis habría mantenido una relación extramatrimonial con una mujer durante tres años como amantes. Ahora, ha salido la luz el nombre de la chica con la que el exfutbolista mantuvo el romance, ya que ella misma ha hablado con Javier de Hoyos y le ha explicado todo sobre su relación.

Cristina Ruiz, exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y pretendienta de Albert Barranco, ha explicado que el engaño se produjo en junio de 2021 en Mojácar y que todos los que viven en el pueblo saben lo que pasó entre ellos: "Él y yo íbamos cogidos de la mano".

La mujer ha asegurado que se acostaron y que Susana se enteró: "Su mujer se enteró. Yo tengo conversaciones con Susana y ella lo sabe todo. Me quieren callar. El que se tiene que preocupar es él. No echarme a mí la culpa porque yo hable".

Belén Esteban denuncia amenazas

Belén Esteban ha denunciado haber sido víctima de amenazas tras destapar una supuesta infidelidad de Joaquín Sánchez a su mujer, Susana Saborido. La colaboradora de televisión ha confesado que personas del entorno cercano al ex futbolista del Real Betis Balompié se han puesto en contacto con ella para que se retracte de sus palabras con el fin de no comprometer la estabilidad matrimonial de la pareja. Fue el martes, 25 de febrero, cabe recordar, cuando Belén Esteban reveló en el programa Ni que fuéramos Shhh, en TEN, que el deportista había pasado un apasionado fin de semana con una joven -cuya identidad no ha visto la luz hasta hoy-, hacía tres años.

"Yo tengo que decir que de Joaquín y Susana nunca se ha dicho nada. Para mí, eran la pareja perfecta. Yo los sigo a los dos y me enteré de la noticia antes de venir aquí. Por eso la di. Y me dolió darla aunque no los conozca", ha comenzado diciendo. "Pero no me gusta que me amenacen". Y ha añadido: "Ayer me escribieron diciéndome que tuviera cuidado. Nunca me había pasado. No voy a decir quién ha sido, pero he hecho lo que tenía que hacer. Entiendo que la gente los quiera pero trabajo en televisión. Me caen bien, Susana me parece extraordinaria, pero si no lo contaba yo lo iba a contar otra persona".

Su compañero Kiko Matamoros ha confirmado la crisis que existe entre la pareja en "Ni que fuéramos...". "Hay una crisis descomunal, él está