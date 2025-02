Olga Moreno rompe su silencio en '¡De viernes!' tras meses desaparecida: "Necesito ayuda"

Olga Moreno regresa a la televisión después de ocho meses alejada de los medios. La exmujer de Antonio David Flores se sentará este viernes en el plató de '¡De viernes!' para conceder una entrevista en la que abordará su complicada situación personal. Desde su participación en 'Supervivientes: All Stars' el pasado verano, Moreno no ha hecho ninguna aparición pública, y ahora ha decidido hablar sobre la difícil etapa que atraviesa.

La sevillana se marchó a Honduras tan solo dos días después del fallecimiento de su madre, un golpe que ha marcado profundamente su vida. En un adelanto de la entrevista emitido en 'Vamos a ver', Moreno ha reconocido que todavía no ha logrado recuperarse de la pérdida. "Cuando vengo del concurso me encuentro con la realidad. Y la realidad es mucho más dura", expresa con evidente angustia.

En su reaparición televisiva, la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha reconocido que ha pasado meses de aislamiento y que no ha encontrado la manera de salir adelante. "He estado ocho meses sin tener ganas de nada. Necesito ayuda, necesito que algún profesional me ayude", confiesa en un testimonio que ha impactado a la audiencia y a los presentes en el plató.

La entrevista al completo se emitirá este viernes por la noche en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Allí, Moreno abordará su situación actual, su relación con su expareja y su hija, así como su nueva vida junto a Agustín Etienne.