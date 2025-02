La Policía alerta: si ves esto en la calle y te lo llevas, podrías estar cometiendo un delito

¿Quién no ha soñado con encontrarse mucho dinero en una cartera por la calle o algún objeto de valor? Aunque sea algo deseado por todos, este sueño no tendría un buen desenlace. La Policía Nacional alerta en la red social X que si encuentras una cartera por la calle y decides quedártela, estás cometiendo un delito de apropiación indebida y puedes acabar detenido. Es por ello, que si te encuentras un objeto que no te pertenece, llévalo a la comisaría más cercana.

Esta infracción se encuentra dentro de los delitos de defraudaciones del Código Penal. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Es una acción en la que un sujeto se adueña de un dinero o bien que se le ha confiado y tiene la obligación de devolver lo recibido. Y sí, si te encuentras una cartera o un objeto por la calle y decides quedártelo, aunque no lo creas, estás cometiendo un delito.

El Código Penal, según su artículo 254, dice que serás castigado, ya que nadie abandonaría un objeto de valor, como lo es una cartera. Además, si es encontrado casualmente en un entorno público, el usuario que haya encontrado ese objeto debería de asumir que este ha sido extraviado y el dueño desea recuperarla.

¿Qué pasa si no devuelvo el objeto hallado?

Como se trata de un delito leve, no irás a prisión, aunque no devolver un objeto ajeno o llevarlo a la policía, está penado por el Código Penal según el artículo 254 que prevé: "Será castigado con una pena de multa de tres a seis meses". Todo depende del valor del objeto; si es inferior a 400 euros, la pena de multa será de uno a dos meses, pero si es superior a esta cantidad, la pena de multa será de tres a seis meses.

Así que, este sueño de encontrarse una gran cuantía de dinero, solo podría hacerse realidad si han pasado dos años y nadie lo ha reclamado, por lo que la persona que lo encontró podría quedarse con él. Aunque, según el artículo 616 del Código Civil, si el dueño aparece, se le podría exigir el 10% del valor del objeto, y si supera los 12 euros se podrá exigir el 5%.

Qué hacer con el objeto encontrado

Si has encontrado un objeto de valor en la calle, hay que llevar los efectos hallados a la oficina de objetos perdidos correspondiente para evitar problemas legales. En caso de que lo hayas encontrado en el bus o en el metro, las empresas que operan estos medios cuentan con oficinas propias donde puedes llevar el objeto hallado. Si ha tenido lugar en la vía pública, llevarlo a la comisaría más cercana, y si ha sido en un local privado, como un gimnasio o restaurante, es importante contactar con los responsables del local para que ellos intenten localizar al dueño.

Siempre puede ser tentador quedarse con algo de valor que no es nuestro, pero es importante tener en cuenta todo lo que puede llevar no devolverlo, al fin y al cabo, si lo haces estás cometiendo un delito.