Lo que no se vio del abrazo entre José María Almoguera y Carmen Borrego: "Lo ves desde otra perspectiva"

A las puertas de la gran final, así se ha quedado José María Almoguera siendo el menos votado por la audiencia con tan solo el 1% de los votos. Minutos antes de encontrarse con su madre en plató y protagonizar uno de los momentos más emotivos de esta edición, el hijo de Carmen Borrego reconocía: "Todavía no me he acercado a mi madre pero he ordenado mis ideas que para mí era complicado pero ahí hay mucho tiempo libre para pensar". Además, el concursante reconocía que su paso por la casa de Guadalix le había ayudado a reflexionar: "Estando ahí dentro he echado mucho de menos a la gente de fuera, mi madre, mis amigos, mi hijo... lo ves desde otra perspectiva".

Ya en plató, Carmen y su hijo se fundían en un tierno y sentido abrazo que hacía que la colaboradora de televisión derramase algunas lágrimas: "Me siento orgullosa de tu educación, nobleza, auto control, no hay compañeros que no puedan decir nada bueno de tí. Casi todos tus compañeros serán amigos fuera, eso no lo puede decir casi nadie". Ya disfrutando de su faceta como abuela también gracias a la madre del pequeño Marc, Paola Olmedo, Carmen reconocía: "Me siento muy orgullosa como madre, tu peque es un bombón, ahora hablaremos y te contaré más cosas fuera".

Sin querer robarle el protagonismo a su hijo en una noche tan especial, Carmen se despedía de plató asegurando que lo iba a esperar fuera. Por su parte, José María, recordaba todo el tiempo que han estado separados y sentenciaba: "Esto lo que significa es un nuevo inicio, ha pasado demasiado tiempo. Yo lo necesitaba, era un tiempo para cuidar de mí mismo, hasta ahroa he tenido el apoyo de mi familia elegida, de mi padre y de profesioanles que me han ayudado".

Reconociendo ante Carlos Sobera y el resto de espectadores que ha sufrido mucho por amor, José María prefirió ser cauteloso al hablar de su futuro con María de la que dejaba muy claro que aún no está enamorado: "Enamoramiento, no. Lo que conozco me gusta, pero no conozco el 100% de ella, conozco un 70%, cuando sea el 100% lo diré. Vengo de un divorcio".

En cuanto a las noticias relacionadas con su ex mujer, Paola Olmedo, José María le desea todo lo mejor a su ex mujer con su nueva pareja: "Espero que sea una persona de 10, va a estar con mi hijo, espero que vaya todo bien". Sobre la operación de mandíbula a la que se ha sometido Paola, su ex marido confirmaba que se trata de una operación médica que esperaba desde hace tiempo y para la que ya estaba en lista de espera.