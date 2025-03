Claudia Bavel vuelve a la carga tras el escándalo de Joaquín y habla sobre los siguientes nombres: "A ver si va a caer España al final"

Claudia Bavel se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' para hablar de su vinculación con Joaquín Sánchez tras salir a la luz unas conversaciones subidas de tono entre ambos y lo cierto es que su testimonio ha removido toda la polémica.

Sin pelos en la lengua, la creadora de contenido para adultos desveló que el futbolista siempre se ponía en contacto con ella cuando iba a Barcelona y que nunca quedó con él porque pretendía que estuviesen encerrados en una habitación.

Además, Claudia también quiso mandarle un mensaje a la mujer de Joaquín, Susana Saborido: "Yo si fuera ella me hubiese gustado que él diese la cara", comentaba al ver el revuelo que ha causado las conversaciones que tuvieron en el pasado.

Hoy, Bavel se ha dejado ver ante las cámaras antes de viajar hasta la ciudad condal y ha advertido que la semana que viene se sabrán más datos: "Habrá que ver más imágenes la semana que viene para saber qué pasa con ese tema". También ha comentado que no le gustaría que Kiko Rivera le vuelva a hablar de madrugada: "Esperemos que no vuelva a pasar" y no podía evitar reírse al preguntarle si es su tipo o no.

En cuanto a cómo está viviendo esta delicada situación, la joven ha asegurado estar tranquila: "Sí", aunque no sabe si saldrán más nombres de rostros conocidos que han requerido sus servicios: "Depende de mis examigas si siguen filtrando cosas, a ver si va a caer España al final".